Vestfoldbanen er stengt mellom Drammen og Sande

Togstrekningen Drammen-Sande er stengt for trafikk. Årsaken er vanskelige værforhold, opplyser Vy. Bane Nor skriver på sine sider at det dreier seg om utglidning og større vannmengder.

Passasjerer må regne med forsinkelser. Vy opplyser at de ikke vet hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.