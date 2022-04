Vestfoldbanen er stengt etter brann

Vy opplyser at reisende på Vestfoldbanen må regne med forsinkelser etter at det brant i en trafo ved Skoppum stasjon i natt.

Pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy sier at det er satt opp busser mellom Drammen og Skoppum stasjon.

– Reisende må regne med at det tar litt lengre tid. Det gjør det dessverre når det er alternativ transport. Møt opp når toget skal gå, sier Moen.

Hun sier det kan være flere reisende siden Holmestrand maraton arrangeres i dag.

Slukket brann

Vestfold interkommunale brannvesen rykket ved 02-tiden natt til lørdag ut til brannen i en trafo litt nord for Skoppum stasjon.

Brannen ble slukket og brannvesenet opplyser at de hindret brannen i å spre seg til skogen, der det er tørt.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i politiet sier de ikke vet hvorfor det begynte å brenne i trafoen.

Trafo ødelagt

Brannen får konsekvenser for togpassasjerene lørdag. Bane Nor opplyser at trafoen ble fullstendig ødelagt.

– Den må byttes før Vestfoldbanen kan åpne på strekningen igjen, sier pressevakt Britt-Johanne Wang.

Hun vet ikke hvor lenge strekningen blir stengt

– Vi kommer med ny prognose klokka 10.00 for nå vi eventuelt kan åpne, sier Wang.