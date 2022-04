Vestfoldbanen åpen igjen etter brann

Vestfoldbanen var stengt mellom Drammen og Skoppum stasjon etter en brann i en trafo ved Skoppum stasjon natt til lørdag. Klokka 08.44 ble strekningen åpnet igjen, opplyser pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy.

NRK skrev først om at strekningen var stengt, men har oppdatert artikkelen da strekningen ble åpnet igjen.

Slukket brann

Vestfold interkommunale brannvesen rykket ved 02-tiden natt til lørdag ut til brannen i en trafo litt nord for Skoppum stasjon.

Brannen ble slukket og brannvesenet opplyser at de hindret brannen i å spre seg til skogen, der det er tørt.

Operasjonsleder Erik Gunnerød i politiet sier de ikke vet hvorfor det begynte å brenne i trafoen.

Trafo ødelagt

Brannen fikk konsekvenser for togpassasjerene lørdag morgen. Det ble satt inn busser på den stengte strekningen. Ifølge Vy måtte folk regne med forsinkelser. Bane Nor opplyser at trafoen ble fullstendig ødelagt i brannen.

– Den må byttes før Vestfoldbanen kan åpne på strekningen igjen, sier pressevakt Britt-Johanne Wang.

Bane Nor visste ikke når feilen ville været rettet. Men litt før klokka 09.00 var alt i orden og strekningen var åpen for trafikk igjen.