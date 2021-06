– Det kan være lurt å trekke ut støpsel fra TV/dekoder, ruter, mobillader etc. Hold deg innendørs. Unngå å oppholde deg i eller i nærheten av vann, skriver 110-sentralen i Oslo på Twitter torsdag kveld.



Lynet har allerede slått ned flere stedet på Sør- og Østlandet. Det er fremdels usikkert hvor uværet vil herje mest i natt.

– Det har vært aktive lynnedslag i Oslo- området, vest for Skien og sør for Arendal. Det ser ut til at det har begynt å rose seg litt nå, opplyser vakthavende meteorolog Ingri Halland Soldal i 22-tiden.

TORDENVÆR: Det kommer fra sørøst og går nordover i natt. Grafikk: Meteorologisk institutt



Varslingen melder om store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Dette venter oss utover natten

Ifølge meteorologen ventes det tordenvær og flere lynnedslag utover kvelden og fram til fredag klokken 04.



– Vi snakker om området som strekker seg sørøst fra Flekkefjord i Agder til Jessheim, men det vil nok dø ut når temperaturen synker.

Det er fremdeles usikkert hvilke områder som blir mest berørt av styrtregnet i natt. Drammen har så langt hatt mest nedbør.

– Det varierer mye, men prognosene viser at det beveger seg nordøstover langs kysten. I Oslo kan det komme opp til 20 millimeter regn på en time.



Grunnet høye temperaturer på bakken fører det til instabilitet, men når det blir kaldere utover natten vil uværet dempe seg, forklarer Soldal.



– Ikke gå ut og bad, og ikke stå på en åpen slette, oppfordrer hun.

Anbefalinger:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar eller lyn.met.no. Koble fra elektriske apparater. Søk ly. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bade.

Konsekvenser:

Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast. Lokalt kraftige regnbyger. Fare for skade på objekt(er) som følge av lynnedslag. Strømforsyningen og TV/internett kan bli påvirket.

Også skogbrannfare

I det samme området har det i flere dager vært fare for skogbrann. Lyn kan antenne den tørre skogbunnen. Men regnet kan også være med på å dempe brannfaren.

Farevarsel for skogbrann

Når tordenværet har passert blir det ustabilt vær i noen dager. Litt regn fredag, mer på lørdag. Men temperaturene er fortsatt gode, sier meteorologen.