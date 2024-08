Her flyr maten gjennom kantina – slik blir førsteklassingene tatt imot

Saken oppsummert Førsteklassinger på videregående skoler blir møtt med matkrig i kantina som et slags velkomstritual.

Matkrigene varsles ofte i forkant på det sosiale mediet Jodel, der brukerne kan være anonyme.

Elevorganisasjonen mener at slike ritualer kan være gøy for de mest populære, men for andre kan det oppleves utrolig utrygt og vanskelig.

Rektorene på de berørte skolene jobber med tiltak for å unngå at dette skjer igjen, og uttrykker bekymring for skolens rykte og miljø.

På Nøtterøy videregående skole ble det kastet yoghurt, brødskiver og egg på førsteklassinger, og elevene måtte selv gjøre rent i kantina og be om unnskyldning.

På Nøtterøy videregående skole ble det kastet yoghurt, brødskiver og egg på førsteklassinger, og elevene måtte selv gjøre rent i kantina og be om unnskyldning.

Rektoren i Horten utelukker ikke at det kan bli både utvisning og politianmeldelse hvis det utvikler seg en trend med matkrig i kantina.

– Vi hadde hørt rykter og trodde ikke at det faktisk ville skje, sier Nicklas Oliver Lie.

Han er elev og nestleder i elevrådet ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Få dager etter skolestart ble det ville tilstander på skolen. Der ble nye elever som var i kantina, kastet mat på.

Også flere andre videregående skoler bekrefter til NRK at matkriger har vært planlagt på deres skoler de siste dagene.

Noen av matkrigene varsles i forkant i det sosiale mediet Jodel, der brukerne kan være anonyme.

Matkastingen blir gjerne koordinert på Jodel. Denne skjermdumpen viser en publisering på Jodel i nærheten av Nøtterøy og Tønsberg.

– Vi i vennegjengen satt anspent i hjørnet av kantina og telte ned minutter før lunsjen var ferdig, og tenkte «kommer det til å skje?». Da vi så at rektor gikk rundt i kantinen med et bekymret ansiktsuttrykk, skjønte vi at det var hakket mer seriøst, forteller han.

Selve hendelsen varte bare noen sekunder, men både elever og ansatte fikk matsøl på seg.

– Mange synes nok det er var gøy helt til hele VG3 ble kalt inn til en samtale med rektor hvor vi fikk hennes perspektiv og en smule kjeft, sier han.

Nicklas Oliver Lie er nestleder i elevrådet ved Greveskogen videregående skole. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Kan skape et dårlig rykte

Tiril Fosheim Kleppan, som er elevrådsleder på skolen, synes det er skuffende at førsteklassinger fikk denne velkomsten.

– Det er ikke sånn vi tar imot nye folk, sier hun.

– Hvis det var mange som visste om dette på forhånd og det er noe som skjer én gang i starten av skoleåret; er det så farlig?

– Ja, det kan skape et dårlig rykte for skolen, og vi har ikke lyst til at Greveskogen skal bli sett på som en skummel skole å være på. Vi skal ha et så inkluderende miljø som mulig, sier hun.

Elevrådsleder Tiril Fosheim Kleppan mener elevene bør jobbe for bedre samhold, slik at ikke nye elever blir redde for å gå i kantina. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Gøy for de mest populære

Elevorganisasjonen kjenner til at slike ritualer finnes på flere skoler rundt om i landet.

Leder Madelen Kloster mener dette er et symptom på en kultur i skolemiljøet som ikke inkluderer alle elever.

– Slike ritualer kan være gøy for de mest populære, men for andre kan det oppleves utrolig utrygt og vanskelig, sier hun.

Madelen Kloster, leder i Elevorganisasjonen. Foto: Hannah Baarøy

Kloster mener dette likner på tidligere saker fra Oslo om førsteklassinger som ikke får lov til å sitte på samme bord som tredjeklassinger.

– Det er bra at man skal jobbe for å gjøre russetiden mer trygg og inkluderende, og det må sees i sammenheng med at slike ritualer allerede skjer når elever starter i første klasse.

– Man må starte med å bygge et trygt og godt skolemiljø fra start, sier hun.

Jobber med tiltak

Rektor Camilla Reidunsdatter Andreassen sier skolen jobber med tiltak for å unngå at dette skjer igjen.

– Vi kan ikke ha det sånn at dette er episoder som skjer i kantina vår. Vi er veldig opptatt av at elever skal komme på skolen hver dag og spise maten sin i kantina uten at hendelser som dette skjer, sier hun.

Rektor ved Greveskogen, Camilla Reidunsdatter Andreassen. Foto: STIAN WASJØ SIMONSEN / NRK

Varsles på Jodel

Også på Nøtterøy videregående skole kastet elever yoghurt, brødskiver og egg på førsteklassinger denne uka.

Rektor Arild Nordahl Johnsen sier han var kjent med at dette var planlagt på Jodel, men ble likevel overrasket over omfanget.

– Det virket veldig planlagt og koordinert. Alle reiste seg opp samtidig og kastet. Du får kastet mye på 5–10 sekunder. Jeg stormet fram for å stoppe det, sier han.

Bilde fra Nøtterøy videregående skole der det ble kastet mat på førsteklassinger denne uka.

Han sier han er sjokkert over hendelsen, men tror ikke det skjer igjen med det første.

Elevene måtte selv gjøre rent i kantina og be om unnskyldning, forteller han.

– Det har aldri vært på denne måten. Det er helt uforståelig for meg at dette er gøy. Hvis det blir mer i år, blir jeg veldig overrasket, sier han.

– Helt forkastelig

Flere videregående skoler har også fanget opp at det har vært planlagt matkrig i sosiale medier.

I Horten valgte rektoren å gå ut med en klar beskjed på høyttaleranlegget den dagen han visste at dette var planlagt.

Dermed ble det ikke noe matkrig.

– Jeg synes det er helt forkastelig når vi har det verdensbildet vi har rundt oss, sier rektor Gisle Birkeland.

Gisle Birkeland, rektor ved Horten videregående skole. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han vet ikke helt hva som er årsaken til at elevene gjør dette, men tror det handler om hierarki.

– Det aner meg at det handler om å vise hvem som er sjef, rett og slett, og hvem som skal sitte hvor i kantina. Men det må vi finne ut mer om, og det jobber vi med kontinuerlig, sier han.

Rektoren i Horten utelukker ikke at det kan bli både utvisning og politianmeldelse hvis det utvikler seg en trend med matkrig i kantina.

– Vi ser alvorlig på dette, og vi skal ha et trygt og godt læringsmiljø for elever og ansatte, sier han.