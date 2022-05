I fjor registrerte politiet 44 vannskuter-tyverier på landsbasis. 27 av disse var i Sør-Øst politidistrikt, og 15 av dem i Telemark.

Samtidig registrerte politiet i Vestfold flere lignende tyverier i Helgeroa og Stavern. Disse ses i sammenheng med tyveriene i Telemark.

Politiet mener at det er en trend. Også året før ble halvparten av alle vannskutere som ble stjålet her i landet, stjålet i Telemark.

– Det er spesielt Grenland og Kragerø-skjærgården som er utsatt, sier politiinspektør Annie Sandersen i Sør-Øst politidistrikt.

Tall fra politiet viser at det ble stjålet 28 vannskutere i Norge i forfjor. 19 av disse tyveriene ble registrert i Telemark. Tyveribølgen fortsatte i fjor og da spredde den seg til Vestfold, opplyser politiet.

Rygget inn og festet hengeren

Vannskuteren til Martin Røneid Hansen var én av de 19 som ble meldt stjålet i Telemark i 2020.

– Vi våkna på morgenen og så at skuteren var vekk, forteller porsgrunnsmannen.

Martin Røneid Hansen ble frastjålet sin vannskuter fra gårdsplassen sin i Porsgrunn. Foto: Privat

Tyveriet ble fanget på et overvåkingskamera på gårdsplassen hans.

– Der så vi at det stansa en bil uten skilter, og at det var én som gikk ut med en avbitertang for å ta låsen. Det hele er over i løpet av to minutter.

Du kan se videoen her:

Hansen fortalte lokalavisa Varden om tyveriet i 2020.

Stjeler mer enn vannskutere

Det er ikke bare vannskutere tyvene er på jakt etter. Også båter og påhengsmotorer er av interesse.

Politiet har ikke tall på tyveri av påhengsmotorer, men totalt ble det stjålet 309 båter i Norge i 2021. 103 av dem i Sør-Øst politidistrikt.

Også her skjedde de fleste tyveriene i Telemark, forteller Sandersen.

Politiet har mistanke om hvem som kan stå bak ugjerningene.

Av hensyn til etterforskningen som er i gang, vil imidlertid ikke Sandersen si mer om det.

– Vi jobber veldig aktivt med dette om dagen, avslører hun.

Håper på forebygging

Sandersen mener tyveriene henger sammen med at områdene det skjer i, har mange sommerhytter.

Politiinspektør Annie Sandersen er seksjonsleder for etterforskning og etterretning i Grenland. Foto: Silje-Carine Kikut Moen / NRK

I år vil derfor politiet prioritere tyverier av båter, vannskutere og motorer her.

– Dette representerer jo store verdier og kriminalitet, som rammer folk flest. Det gjør det helt nødvendig at dette er en sak som politiet prioriterer gjennom aktiv etterforsking.

Sandersen ber folk bli med på laget for å forebygge tyveriene.

– Vi ønsker at enkeltpersoner og båtforeninger nå skal gjøre alt de kan for å sikre verdiene sine.

Politiet ønsker også at folk anmelder tyverier så tidlig som mulig, av hensyn til mulig etterforskning.

Våren er verste tid på året

Denne typen kriminalitet kostet forsikringsselskapene 56 millioner kroner i fjor. Det viser en oversikt fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finans Norge.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg

– Våren, nå når folk setter ut båtene sine og kan ha mye utstyr som motorer og annet liggende, er ofte en utsatt tid.

Det sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

– Bommer, vakthold og kameraovervåking kan virke preventivt når det gjelder tyverier, råder hun.

Følger med på utviklingen

En fersk undersøkelse Norstat har utført for Frende Forsikring, viser at 15 prosent av de spurte har opplevd tyveri av eller fra båten.

Det mener forsikringsselskapet er et betydelig antall.

Edmond Wold Gaulen er fagsjef på båt i Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring.

Ifølge Finans Norge følger bransjen nå med på om åpne grenser igjen fører til flere tyverier som omreisende kriminelle står bak.

– Vi vet at mange har kjøpt nye og dyre båter i løpet av pandemien. Mange har brukt penger på å investere i utstyr og det vet tyvene, sier fagsjef på båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Satser på sporing

I Martin Røneid Hansens tilfelle kom vannskuteren raskt til rette igjen.

Men nå har han tatt grep og har GPS-sporing på alle eiendeler som er ettertraktet av tyver.

– Det er det flere som burde investere i. Det er billig forsikring, mener han.

Det fins flere forsikringsgodkjente låser og søke- og gjenfinningssystemer, som kan brukes.

Securmark i Arendal, som eies av Redningsselskapet, har i 30 år merket tusenvis av båter og skutere som gjør det mulig å spore dem opp.

Men daglig leder Kjetil Skaare sier det viktigste er å forebygge.

– Første bud er å låse.