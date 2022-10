Vannet i magasinene fortsetter å øke

For to uker siden meldte NVE at fylllingsgraden hadde økt markant.

– Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, sa Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Den siste uka har fyllingsgraden i vannmagasinene forsatt å øke. Sør- og Østlandet økte mest med 3,1 prosentpoeng, ifølge NVE.

Se oversiktene for hele landet her:

Fyllingsgrad i norske vannmagasin Ekspandér faktaboks Fyllingsgrad i norske vannmagasin sammensammenlignet med forrige uke: NO1: Østlandet med Oslo: 80,9 prosent, opp 1,5 prosentpoeng NO2: Sør- og Østlandet: 62,4 prosent, opp 3,1 prosentpoeng NO3: Nordvest- og Midt-Norge: 83,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng. NO4: Nord-Norge: 88,3 prosent, ned 0,3 prosentpoeng NO5: Vestlandet: 78,3 prosent, opp 1,1 prosentpoeng Målt 16. oktober Kilde: NVE

Nedbør til hjelp

Daglig leder Jostein Eggerud i Øst-Telemarkens brukseierforening, som representerer et titalls kraftverk og magasiner, sier nedbøren som har kommet den siste tiden, har hjulpet.

– Nå nærmer enkelte av magasinene seg normale verdier, mens noen henger igjen, sier Eggerud.

KRAFT: Jostein Eggerud er med å drive kraftverk i Telemark. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Kraftverkene kjører ikke for øyeblikket, men Eggerud sier de kan produsere strøm som normalt når tappesesongen begynner i månedsskiftet.

– Kan folk forberede seg på litt lavere strømpriser?

– Det er veldig gunstig når vannmagasinene er fulle. Da har du kraft tilgjengelig som du kan bidra med inn i markedet. Det vil påvirke prisbildet positivt, sier han.

Dyrere strøm

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier alle dråpene i magasinene hjelper, men at prisene vil fortsette å stige.

– Vi får en lavere pris enn vi kunne hatt fordi risikoen for å gå tom for vann blir lavere. Det er en forventning til at strømprisene øker nå som forbruket stiger kraftig. Da trenger man mer av vannet som er lagret i magasinene, sier Lilleholt.

Vannmagasinet Sundsbarmvatnet i Telemark har steget markant de siste ukene.

Han tror det er svært liten sjanse for at det blir behov for å rasjonere strømmen utover våren.

– Da må det blir tørt og veldig kaldt, samtidig som produsentene eksporterer mer enn det de er vant til. De må regulere dette løpende, basert på tilgjengelige ressurser i magasinene, sier Lilleholt.

NVE har tidligere meldt at folk ikke trenger å være redde for at strømmen skal forsvinne i vinter.

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue Insight. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Svært liten vannkraftproduksjon

På landsbasis er vannkraftproduksjonen i tredje kvartal på det laveste nivået som er registrert i dette kvartalet siden 2010.

Det samme gjaldt eksportoverskuddet. Samlet strømproduksjon var på 29,7 TWh i 3. kvartal 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.