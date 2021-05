Vaksineopprøret: Krever at statsministeren endrer listen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er vaksineopprør i en rekke kommuner etter at regjeringen i går gikk inn for at 319 kommuner kan måtte gi fra seg vaksiner til 24 kommuner i Oslo og Viken.

Flere kommuner i Vestfold og Telemark, blant andre Tønsberg, Sandefjord og Porsgrunn, må gi fra seg et betydelig antall vaksiner, slik listen fra regjeringen ligger i dag.

Problemet er at det er store smitteutbrudd i flere av kommunene. Fylket har nest høyest smitteøkning i landet.

– Jeg vil si at dette er svært uheldig for befolkningen i vårt område. Vi har høy smitte, og slik har det vært over tid. Måten de har regnet dette ut på er snodig. De sitter litt for tett på Oslo, sier ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch (H).

Nå har ordførerne sendt et brev til statsminister Erna Solberg. Der ber de om et møte snarest. De nekter å gi fra seg vaksinene uten kamp.

Ordførerne i Vestfold og Grenland stiller seg uforstående til at de i perioden fremover kan få færre vaksiner. Foto: Richard Aune / NRK

FHI: – Ikke endelig fastsatt

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier det ikke er sikkert at det er de 24 kommunene i Oslo og Viken som vil motta ekstra koronavaksinedoser.

– Listene over kommunene det kan være snakk om å gi tidligere doser til, er ikke endelig fastsatt.

– Listen er basert på en gjennomgang av hvordan smittetrykket og innleggelser har fordelt seg over tid. Den er laget for noen uker siden. Så har vi tatt hensyn til tiltakstrykket i de ulike kommunene, sier hun.

Stoltenberg, som i dag fikk sin første vaksinedose, sier også at dette ikke forandrer på planen om at alle ned til 18 år vil ha fått første dose i slutten av juli.

Camilla Stoltenberg fikk i dag sin første vaksinedose. Foto: Olav Døvik / NRK

– Henger ikke på greip

I Porsgrunn er flere tusen personer i karantene og ventekarantene. Det er registrert 31 nye smittede det siste døgnet. Det er det høyeste tallet til nå i pandemien.

Samtidig står vaksinesenteret stengt fem dager i uka. Årsaken er at det ikke er nok vaksiner. Om regjeringen ikke endrer listen, kan senteret bli stengt enda en dag i uka.

De holder nå på med å vaksinere 67-åringer.

Ordfører Robin Kåss (Ap) godtar ikke å skulle gi fra seg noe som helst.

– Vaksiner er mot fremtidig sykdom. Nå er det dette område som er hardest rammet. Vi har høyest smittetrykk i Norge med stigende trend. Det henger overhodet ikke på greip at vi skal gi bort vaksiner til kommuner som har hatt smitte tidligere.

– Det virker som et arbeidsuhell. Det må rettes opp i med en gang, sier han.

Ordfører Robin Kåss sier de ikke finner seg i å bli behandlet på denne måten. Foto: Sindre Thoresen Lonnes / NRK

Forstår reaksjonene

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet sier at den geografiske skjevfordelingen som statsministeren presenterte i går, ikke er hugget i stein.

Samtidig forstår han at flere reagerer.

– Absolutt. Dette er veldig kontroversielt, men FHI mener at dette vil få oss ut av pandemien raskere. Det er klart at Oslo-området har hatt veldig høy smitte, og har spredt mye smitte ellers i landet. Hvis det er mulig å få til dette uten at vaksinasjonstempoet går ned, så er det positivt for alle, sier han.

Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få flere doser (med forbehold om endringer) Ekspandér faktaboks Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Frogn

Gjerdrum

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Nannestad

Nittedal

Nordre Follo

Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Rælingen

Råde

Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

Ullensaker

Vestby

Ås Kilde: Regjeringen

Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få like mange doser som før (med forbehold om endringer) Ekspandér faktaboks Bergen

Førde

Hamar

Kongsvinger

Kristiansand

Larvik

Nes

Ringerike

Ringsaker

Sandnes

Skien

Stavanger

Trondheim Kilde: Regjeringen