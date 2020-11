Søndag kveld sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel på både høy vannstand, samt mye vann og vind gjennom natta og morgentimene mandag.

Cirka 10.30 mandags formiddag ble det meldt at en person satt fastklemt etter at et tre falt over en bil i Lodalsveien i Hokksund. Ifølge innsatsleder i politiet var det et råttent tre som blåste over ende av kraftige vindkast.

Personen, som var passasjer i bilen ble fløyet med luftambulansen til Ullevål, mens sjåføren er fraktet til legevakt for sjekk.

Det er nå ryddet på stedet, og bilen er fjernet.

Høy vannstand

På Sørlandet har politiet fått inn flere meldinger om mye vann i veibanen enkelte steder mandag morgen. De ba folk om å kjøre etter forholdene.

Ved Skutebrygga i Drammen ble det satt i gang flomsikringstiltak for å hindre vannet i å trenge inn i restauranten.

Slik så det ut ved Drammenselva mandag morgen. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det ser ut til at toppen er nådd nå. Beregnet vannstand var til typ 120 centimeter, og det ble målt cirka åtte centimeter høyere enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan.

Butikkene i Kilenområdet i Sandefjord opplever ofte problemer ved stormflo.

Rørlegger Gunnar Skalberg, som driver butikk på brygga i Sandefjord, var på plass klokka halv fem i morges for å rydde butikken tilfelle vannet skulle trenge inn.

MYE VANN: Slik så det ut på Kilen i Sandefjord i 6-tiden mandag. Foto: Gunnar Skalberg

Også Kristian Strøm, hos Maskin og Robot Service AS har opplevd ved flere anledninger å få vann inn i butikklokalene. I dag var ikke et unntak. Han har ryddet opp tang og tare skriver han i en SMS til NRK mandags formiddag.

Faren er over for denne gang, men det må ryddes opp en del etter at vannet har trengt inn hos Maskin og Robot Service AS. Foto: Kristian Strøm

Strandpromenaden i Sandefjord er nå åpent igjen for trafikk, etter å ha vært stengt på grunn av oversvømmelse tidligere i dag.

Sterk vind

Det har og vært mye vind, spesielt ved kysten, men også lenger inn i landet har det kommet kraftige vindkast gjennom natta og starten på mandagen.

– Jomfruland og Svenner har hatt solide vindkast på opptil 20–25 meter i sekundet, sier Granan.

Vinden fører også til problemer på jernbanen og på veiene.

Dette treet fører til innstilte tog på Vestfoldbanen mellom Skoppum og Stokke mandags formiddag. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Et tre har falt over jernbanesporet og tatt med seg en kjøreledning ved Tønsberg. Det fører til at alle tog er innstilt mellom Tønsberg og Stokke.

Bane Nor melder 10.45 at det er satt opp buss for tog på strekingen, men at det er forsinkelser. Ny oppdatering kommer klokka 12.

I Romsveien i Tønsberg ligger et tre og sperrer veien.

Tre sperrer Romsveien i Tønsberg. Foto: Helena Rønning / NRK

I løpet av ettermiddagen vil vinden gradvis løye, forteller meteorologen. Først i innlandet, så på kysten.

Mye nedbør

De store nedbørmengdene som kom i løpet av natta, har ført til problemer for enkelte som har båter på vannet.

Båt er i ferd med å synke i Horten. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Brannvesenet la tidligere i dag ut lenser for å hindre forurensning i forbindelse med at en båt har sunket ved Karljohansvern i Horten i morges.

Politiet har også vært på stedet og har funnet fram til eier.

Bedre vær i sikte

Ifølge meteorolog Granan ligger det an til at mandagen også byr på rekorder enkelte steder i landet, i alle fall topp fem.

Det er ikke vind eller nedbør som kan gi nye rekorder, men temperaturen. Mange steder er den tosifret, og en del høyere enn normalen når kalenderen viser 2. november.

– Den fuktige og ville vinden vi har hatt det siste døgnet har gjort at vi har hatt temperaturer et stykke over normalen. Om det har vært rekord noen steder seg jeg på nå.

Han legger til at det er bedre vær i sikte de neste dagene, med sol mange steder.