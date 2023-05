Det har vært skrevet mye om russ og rusbruk denne våren.

Under russetreffet i Halden ble fem russ innlagt med symptomer på forgiftning.

Russepresident ved Porsgrunn videregående skole Mina Andreassen forteller at hun har sett veldig mye kokain i russetiden.

Ett sted er det ekstra lett å få øye på det ulovlige stoffet, ifølge russen selv.

– Hvis du er på rulling så er det jo UV-lys. Da lyser kokainen i ansiktet, sier hun.

UV-lys får blant annet ulike gjenstander i et mørkt rom til å lyse, som for eksempel et hvitt plagg. Det samme gjelder altså den karakteristiske fargen på kokain.

– En snap og du har det på døra

Russepresidenten forteller at stoffene er enkle å få tak i.

– En snap og så har du det på døra, forteller hun.

Det er heller ikke vanskelig å få det ulovlige stoffet med seg inn på russetreff med vakthold, som for eksempel landstreffet i Stavanger.

– De smugler det inn, teiper det på kroppen og får det med.

Andreassen tror det er et økt press for årets russ på å bruke narkotika. Kokain har blitt vanlig, mener hun.

– Kokainbruken er det som er mest utbredt.

Hun tror mange bussgutter ser på kokainbruk som attraktivt fordi det viser at du har penger.

– Det er rikmannsdop.

Stor tilgang på narkotika

Geir Oustorp leder politiets forebyggende enhet i Drammen. Han sier russen har tilgang på veldig mye narkotika.

– Vi hører fra russen at det er mye tilgang og at det er mange som bruker særlig kokain.

Geir Oustorp, leder ved politiets forebyggende enhet i Drammen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han tror de fleste ungdommer vet hvordan de skal få tak i narkotika.

– Det er et tastetrykk unna. Du får kjørt det dit du vil, erfarer Oustorp.

Det er gjort flere studier på rusbruk blant unge i Norge de siste årene.

Faktisk.no har gjennomgått resultatene av tre av dem.

De ferskeste tallene stammer fra FHI sin rapport, publisert i februar.

De viser blant annet at bruken av kokain blant unge har gått litt opp. I 2021 svarte litt over tre prosent at de hadde brukt kokain, mens i 2022 svarte nesten fem prosent det samme.

Oustorp mener at rusbruken har endret seg voldsomt de siste åra. Politiet merker det når de snakker med ungdommene.

– Det er flere som har blitt tilbudt og brukt narkotika. Det er en samfunnsutvikling vi må ta på alvor.