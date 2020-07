To av tre nordmenn oppgir at de vil legge ferien til Norge, og ni av ti velger å reise med egen bil. Det viser en undersøkelse som er utført av Epinion for Innovasjon Norge.

Med lange og mange bilturer kreves det ekstra mye oppmerksomhet fra bilføreren. Særlig for dem som ikke er vant til slike kjøreturer.

– I år har vi enda flere biler på veiene enn tidligere, så nå er det enda viktigere å følge køen og ha fokuset der vi skal ha det, sier distriktsleder i utrykningspolitiet i Agder og Sør-Øst, Karin Wallin.

Flere nestenulykker

Tidligere i sommer la politiet i Sør-Øst politidistrikt ut en melding om en trafikkulykke på E18. Samtidig skrev de «NB: «Glanekø» ønskes ikke».

ADVARER MOT GLANEKØ: Distriktsleder i Utrykningspolitiet, Karin Wallin, håper folk kan bli bedre til å følge med på trafikken fremfor å glo når de kjører forbi ulykker. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi ser det dessverre veldig ofte at folk stopper opp for å se på ulykker. Det er uheldig, for det kan fort føre til nye ulykker, sier Wallin.

– Når folk er mer opptatt av ulykken enn det foran, har det vært tjenestemenn som nesten har blitt påkjørt. I tillegg blir det lange køer. Trafikktettheten akkurat nå er veldig høy og da blir køene også veldig lange, fortsetter hun.

Innrømmer glaning

Ved Telemarksporten langs E18 i Vestfold og Telemark treffer NRK tre unge voksne som er på biltur. En liten innrømmelse kommer fra en av dem.

– Ja, jeg må innrømme at jeg har kjørt sakte forbi ulykker for å se. Jeg har vært en glaner. Men jeg har skjønt at jeg har gjort noe feil da, forteller Sondre Skarbo.

– Nå sier politiet at man ikke burde gjør det?

– Hvis politiet sier det er et problem, skal jeg kjøre fortere forbi neste gang. Men det er vanskelig, fordi alle gjør det samme, sier han.

KLAR MELDING: Politiet la ut denne Twittermeldingen i forbindelse med en trafikkulykke.

Slik bør du kjøre

Wallin i UP opplever at de aller fleste er gode til å ta hensyn når de sitter bak rattet. Men det finnes også de som ikke er vant til å kjøre langt, eller som aldri har kjørt med campingvogn før.

Hennes råd er å bevare tålmodigheten og tenke samarbeid. Kjører du forbi et ulykkessted hvor nødetatene allerede er på plass så har distriktslederen følgende råd.

– Du bør forholde deg til tegn fra polititjenestemann og kjøre forsiktig forbi. Følg køen og ha oppmerksomheten rettet mot det som skjer foran deg, sier Wallin.

I tillegg bør du la mobilen ligge i fred, ikke bruke rusmidler og kjøre etter forholdene, legger hun til.