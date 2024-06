Utlover dusør for skilpadder

Norges Miljøvernforbund tar nytt grep for å få bukt med skilpadde-problematikken i Lågen, melder Naturvernforbundet i en pressemelding.



– Norges Miljøvernforbund utlover en dusør på kr 1000,- for hver skilpadde som blir funnet i Numedalslågen og levert, død eller levende, skriver forbundet.



Flere skilpadder har blitt observert langs Lågen og i april krevde Miljøvernforbundet at de skulle fjernes.



Skilpaddene er trolig av arten Rødøreterrapin og kan spise fugler, fisk og egg.



– Skilpadder er fremmede arter og kan gjøre stor skade i vassdrag. Det har vist seg at de er i stand til å overleve den norske vinteren, og kan derfor utgjøre en mangeårig trussel mot det som finnes av stedegen fauna, skriver leder i NMF, Ruben Oddekalv, i pressemeldingen.