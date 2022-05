Flere barn og unge var involvert i masseslagsmålet ved Sandeåsen barneskole i Tønsberg.



Ifølge Tønsbergs Blad skal flere elever ha blitt utsatt for vold, og truet med bank av eldre gutter, dersom de ikke sloss med hverandre.

Rektor ved skolen, Sondre Aurmo, er bekymret for utviklingen blant unge i området.

For å trygge elevene stilte skolens ansatte i gule refleksvester mandag morgen. Aurmo sier de gjorde det for å sende et signal til barna.

MED GULE VESTER: Rektor Sondre Aurmo ved Sandeåsen skole møtte elevene sine iført en gul refleksvest mandag morgen. Han vil signalisere til elevene at de voksne er der for dem. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi ønsker å markere ovenfor våre elever at dette tar vi avstand fra. Vi vil trygge dem på at de kan si ifra til voksne, dersom det skjer noe som ikke er greit, sier rektor.

– Erter på seg andre

Mandag ble det overlevert en video til politiet, som viser noe av det som skjedde.

Gutter i alderen 13 til 14 år, som tilhører forskjellige skoler i distriktet, skal ha tvunget flere 11-åringer fra samme klassetrinn til å slåss mot hverandre.

NRK har snakket med en mor til en elev ved en nærliggende skole. Hun ønsker ikke å stå frem med navn, da hun er redd for represalier.



– Folk går rundt og er redde for navngitte personer. Voksne tør heller ikke å si ifra, i frykt for hva disse ungdommene kan finne på å gjøre mot dem eller barna, sier hun.

Ifølge moren bruker de eldre guttene ulike metoder for å yppe til bråk. På lørdag skal ungdommene, som oppfordret barna til å slåss, truet dem med at de skulle få bank hvis de ikke stilte opp.

– De erter på seg andre, sånn at de har en grunn til å slå dem ned. De snakker for eksempel nedlatende om familien til barnet, noe som er veldig sårende, forteller hun.

POLITIET PÅ PLASS: Bildet er tatt av Utrykningspolitiet da de rykket ut til Sandeåsen skole i Tønsberg lørdag. Foto: Utrykningspolitiet

Brakk nesa

Moren kaller volden for feig. Hun kjenner til at et barn har blitt slått ned, slik at nesa brakk.

– De sparker dem som ligger nede, det er veldig stygt.

Hun sier Tolvsrød er et lite sted, hvor ryktene sprer seg raskt. Flere er redde, og det gjelder ikke bare barna, men hele nabolaget og skolemiljøet.

Moren kjenner til barn som gruer seg til å starte på ungdomsskolen, fordi de er redde for de eldre guttene.

– Noe må gjøres, avslutter hun.

Politiet undersøker saken

Leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes, er sparsom med detaljene rundt lørdagens hendelse.

ØNSKER TRYGGE VOKSNE: Snakk med barna om at det ikke er alle som vil dem vel, råder leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Akkurat nå er vi i en kartleggingsfase hvor vi ser på hva som har skjedd her. Vi jobber med å få kartlagt personer, og tar kontakt med deres foresatte, sier Kvistnes.

Ifølge Kvistnes er det mye som tyder på at lørdagens slåsskamp var avtalt på forhånd. Hun mener derfor at det ikke er noe som tilsier at innbyggere bør være bekymret for egen sikkerhet.

– Vi har ikke fått noe signal på at disse ungdommene er farlige eller utagerende for omgivelsene.

Kvistnes sier politiet jevnlig besøker områder hvor barn og unge ferdes, men at de er avhengige av hjelp fra lokalsamfunnet.

– Vi ønsker trygge voksne ute, som kan prate, være nysgjerrige og veilede barn og unge i tiden fremover. Barn og ungdom bør i større grad lære mer om kritisk tenking og konsekvenser. De vil være mer ute fremover, og det oppfordres også de voksne til å være.

– Vil trygge elevene

Da NRK møtte rektor Sondre Aurmo i skolegården hadde han ikke så mye informasjon om hendelsen på lørdag, annet enn at han har fått høre at et barn fikk et brudd i en finger.

Han understreker at skolen har nulltoleranse for vold, og at skolen vil samarbeide med politiet, barnevernet og de foresatte.

– For oss blir det viktig å engasjere foresatte med å kanskje blåse liv i en natteravn-ordning som vi hadde god erfaring med under pandemien.

Han håper også at de kan ha en god dialog med foresatte om hendelser på både skolen og fritiden.

Håper voksne vil ta ansvar

FAU-leder Desiré Aguilar-Theigler beskriver lørdagens hendelse som trist.

BER VOKSNE MOBILISERE: FAU-leder ved Sandeåsen skole, Desiré Aguilar-Theigler, ber voksne bry seg og gå turer i nærmiljøet hvor barn og unge ferdes. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg synes det er veldig trist, jeg håper politiet har nok informasjon om hva som har skjedd til å gå videre med de enkeltpersonene som er involvert, sier Aguilar-Theigler.

Hun har tatt kontakt med natteravngruppa, som ble opprettet våren 2020, for å høre om de fremdeles er aktive.

GÅ EN TUR INNOM: FAU-lederen ved Sandeåsen skole oppfordrer alle voksne i nærmiljøet til å gå en ekstra tur innom skolegården på kvelder og helger. Foto: Philip Hofgaard / NRK

FAU-lederen oppfordrer alle voksne i nærmiljøet til å mobilisere, ved for eksempel å gå en tur innom skolegården, når de først er ute på tur.

– Vær synlig, ute og til stede. Det er forebyggende for hendelser som dette. Og prat med ungene, vit hvor de er og hva de gjør, sier Aguilar-Theigler.