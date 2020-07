– Vi skriver forelegg så blekket spruter, sier politibetjent Elise Molland i Utrykningspolitiet (UP) til NRK.

Vi møter henne på post ved Gullikrysset langs E18 utenfor Tønsberg.

Kontroller over hele landet

I forbindelse med aksjonsuka «Grønne veier», der politiet går aktivt ut med informasjon om hvor de kommer til å stå plassert, gjennomføres det nå kontoller over hele landet.

Dette er satsene politiet forholder seg til når de skriver forelegg. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hovedmålet er å slå ned på fart, ruskjøring og ulovlig mobilbruk.

Vegvesenets statistikk fra første halvår viser at politiets tilstedeværelse er nødvendig.

45 menn og 6 kvinner omkom i trafikken i årets seks første måneder. Man ser en økning av ulykker med middelaldrende menn i alderen 45-64 år. 24 omkom i personbil, og 9 av dødsulykkene var på MC.

Vestfold og Telemark har vært hardest rammet i forhold til fjoråret med 11 drepte, noe som er 5 flere enn på samme tid i fjor. Viken har flest drepte totalt med 13, og Vestland med sine 4 har begge like mange drepte som fjoråret.

Assisterende UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen, ber folk ta det med ro i sommertrafikken.

Assisterende UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen. Foto: Anne Lognvik / NRK

– UP erfarer at nærmere femti prosent av ulykkene med hardt skadde og drepte i trafikken skjer i løpet av sommermånedene, sier han til NRK.

Torsdag ettermiddag ble en mann stanset i 154 kilometer i timen i 100-sone på E18 utenfor Larvik.

«Filmkveld» i bilen

Politiet opplever at mange er uoppmerksomme bak rattet. Tidligere denne uka toppet det seg da Molland skulle stanse en bil som kjørte for fort på en sidevei utenfor Tønsberg.

Sjåføren fikk ikke med seg at politiet ga signal om at han skulle stanse, og dermed måtte den erfarne betjenten hoppe i grøfta for ikke å bli truffet av bilen.

– Han satt faktisk og så på film samtidig som han kjørte. Hadde det kommet en unge langs veien kunne det fått fatale følger. Han fikk jo ikke med seg noe av det som skjedde foran bilen, sier Molland.

Elise Molland, politibetjent. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Mannen, som innrømmet forholdet på stedet, ble «belønnet» med to forelegg, både for hastighet og ulovlig mobilbruk. I tillegg vanket det flere prikker i førerkortet.

– Forkastelig

Tor Egil Syvertsen, rådgiver i Trygg trafikk, synes det er synd at så mange fortsatt trykker hardt på gassen på norske veier.

Han synes historiene om alle som bruker mobilen samtidig som de kjører er skremmende.

– Det er helt forkastelig. Man gambler med andres helse når man holder på med andre ting under kjøring, mener han.