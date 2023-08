Det har aldri før i historien vært tilfelle, forteller analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Magasintall på 102 prosent er en helt unik situasjon.

Onsdag lå spotprisen på strøm i Agder, Vestfold og Telemark periodevis på over 120 øre per kilowattime.

I resten av landet lå den stort sett på 20-tallet.

Onsdagens strømpriser over hele landet klokka 17.00. Foto: Strøm.no

Store forskjeller

De siste dagene har altså strømprisen her vært fem ganger så høy som ellers av landet.

I Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm» er det mange som reagerer på den store prisforskjellen.

«Kan ikke skylde på vannmangel denne gangen», skriver en.

«Det er på grensa til pinlig, flaut og en forskjellsbehandling det lukter dritt av!!!».

«Er vi ikke ett land».

«Hvorfor skriker ikke folk ut og protesterer vilt??? Bør være lik strømpris over hele landet! Dette er helt kriminelt!».

Jan Hovinbøle i Porsgrunn er en av dem som har fått med seg den formidable prisøkningen.

– Hva skal man tenke? Det er jo ikke til å skjønne. Noen må i hvert fall tjene grovt på dette. Så vidt jeg vet koster det bare 10 øre å produsere en kilowattime med strøm.

Jan Hovinbøle er en av dem som reagerer på at strømprisen holder seg høy i Sør-Norge. Foto: Martin Torstveit / NRK

Hovinbøle mener politikerne må ta et større ansvar for å få kutte strømprisene.

– Vi har en stat som har 15.000 millliarder kroner på bok og kommuner som tjener stort på eierskap innenfor kraftproduksjon. Dette er fellesgodene våre. Hvorfor kommer ikke dette i større grad oss vanlige folk til gode?

– Hvordan rammer de høye strømprisene deg i hverdagen?

– Jeg har ikke mye penger, men har så jeg klarer meg. Det er mange som, for å si det rett ut, sliter ræva av seg fordi de ikke får endene til å møtes, sier Hovinbøle.

Flaskehals-system

– Når vi får store forskjeller i prisområdene i Norge, så er det ikke noe bra, sier Knut Lockert i Distriktsenergi.

Knut Lockert, daglig leder og redaktør i Distriktsenergi, sier det er dårlig for næringslivet med for store forskjeller i strømprisen. Foto: Fredrik Kveen

Den grunnleggende årsaken til at strømprisene er så ulike i landet, er flaskehals-systemet, forteller han.

Når det oppstår en begrensning i overføring av strøm mellom budområdene kalles det en flaskehals, skriver NVE.

– Det betyr at kraften ikke flyter fritt. Hadde det ikke vært flaskehalser imellom Østlandet og Sør-Norge, så ville prisen vært det samme, sier Lockert.

Han mener det er for mye flaskehalser i det norske systemet.

– Det er ikke bra for næringslivet, forutsigbarheten og det er ikke bra for bransjens ve og vel.

Lockert sier at det må et system til som gjør at kraften kan flyte i større grad i landet.

Utenlandskablene bidrar til økt strømpris

Uværet «Hans» har bidratt til så mye vannføring at det har rent over dammene i samtlige magasiner i Sør-Norge, forteller analysesjef Lilleholt.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Value Insight. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Han legger ikke skjul på at utenlandskablene til Danmark, Tyskland, Nederland og England bidrar til at strømprisen lengst sør for øyeblikket ligger på et svært høyt nivå.

– Det er det ingen tvil om, samtidig som utenlandskablene tidligere i år bidro til veldig lave strømpriser i Sør-Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NRK at rikelig tilgang på ren og rimelig strøm skal være et konkurransefortrinn også sør i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Martin Fønnebø / NRK

– Målet er helt klart at prisforskjellen mellom de ulike prisområdene skal ned og at alle skal ha tilgang til rimelig kraft. Dessverre finnes det ingen rask løsning på dette, utover strømstøtteordningen som regjeringen har etablert, og som blir enda bedre fra 1. september, sier Lien Aasland.

Statsråden fra Telemark påpeker at den vil gi en prisreduksjon for forbrukerne når spotprisen overstiger 70 øre – den vil for hver enkelt time dekke 90 prosent av det overskytende beløpet.