Unge menn slått med balltre og utsatt for ransforsøk i Kragerø

– Det er en alvorlig hendelse og blir etterforsket som det, sier fungerende politistasjonssjef Terje Sandik ved Kragerø politistasjon

Politiet rykket ut med flere patruljer etter meldinger om at vold med balltre og treplanke i Kragerø sentrum torsdag kveld. Der fant de tre unge menn som skal ha blitt utsatt for et ransforsøk av en guttegjeng. Det skal skjedd ved Torvgata 18.

De tre mennene, som er rundt 20 år, ble sett til av ambulansepersonell og skal ikke ha blitt alvorlig fysisk skadet, ifølge Sandik.

Ifølge politiet skal de ha fått rispskader.

Guttegjengen på sju personer, var ute etter smykker og klokker. De skal ha klart å få med seg et halskjede som ble revet av den ene mannen.

Tror de vet hvem det er

Politiet har søkt etter guttegjengen. Fredag morgen er ingen pågrepet i saken.

– Vi gjenkjenner flere personer på videoovervåking og har en viss oversikt over hvem det kan være, sier operasjonsleder Tommy Eriksen.

Snakket med hverandre på utested

Ifølge Sandik skal mennene har vært i kontakt med hverandre tidligere på kvelden på et utested i Kragerø. De fornærmede mennene skal ha følt at de ble ventet på da de kom ut, sier Sandik.

– Hva har dere funnet av gjenstander etter hendelsen?

– Så langt meg bekjent har vi kommet over treplanker som kan være forenlig med det som har skjedd. Det er beskrevet at det er brukt treplanker muligens med spiker i. Det har vi sikret eksemplar av.

Politiet ber om tips dersom folk har sett noe av hendelsen ved 23.20-tiden i Torvgata.