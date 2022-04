– Dette er urettferdig. Hvis Norge hadde gjort ting riktig, hadde hun aldri havnet i Spania.

Yousef Eiebo, stebroren til syriske Zilan Ali Mohamad (21), er opprørt og fortvilet over vedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE).

Yousef Eiebo bor i Tønsberg. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Vedtaket gjør at Zilan nektes å søke asyl i Norge.

– Vi er helt fortvilet. Hun er hjemløs, mens familien hennes er her. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, sier Eiebo.

Det falske oppholdskortet

Problemene startet da Zilan brukte et falskt oppholdskort fra Spania under flukten fra Syria til Norge.

Dublin-avtalen gjør at det landet en asylsøker først får opphold i, skal vurdere søknaden om beskyttelse.

Siden Zilan hadde et kort som viste at hun hadde oppholdstillatelse i Spania, ba Utlendingsdirektoratet (UDI) spanske myndigheter overta ansvaret for Zilan.

Det sa spanske myndigheter ja til.

Zilan Ali Mohamad (21) har lyst til å komme til familien i Norge. Foto: Privat

Zilan fortalte norske myndigheter at oppholdskortet var falsk. Men den opplysningen fikk ikke spanske myndigheter. Først da Zilan ankom den spanske flyplassen, oppdaget grensepolitiet at hun ikke hadde gyldig oppholdstillatelse i Spania, ifølge myndighetene i landet.

– Vi gjorde en feil da vi aksepterte å ta henne til Spania, etter opplysninger om at hun hadde opphold her.

Det har det spanske innenriksdepartementet, Ministerio Del Interio, skrevet i et brev til UDI.

Ifølge dem ville de undersøkt oppholdstillatelsen før de aksepterte å ta over ansvaret for Zilan, dersom de hadde blitt informert om tvilen rundt oppholdskortet.

UDI har tidligere sagt til NRK at de ga spanske myndigheter all nødvendig informasjon i saken.

Etter at UDI sendte Zilan ut av Norge, ble saken klaget inn for UNE.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er overrasket over at hun ikke fikk medhold.

– Her må uskyldige Zilan, som hele tiden snakket sant, betale prisen for at både norske og spanske myndigheter ikke har gjort jobben sin, sier juridisk rådgiver Sanja Adjulovic.

– Har akseptert ansvaret

I klagebehandlingen har UNE ikke lagt vekt på at spanske myndigheter bekreftet at oppholdskortet er falsk.

– Spanske myndigheters aksept av ansvar var basert på klagerens oppholdsdokument som tilsa at klager hadde opphold i Spania, står det i vedtaket.

I vedtaket viser UNE også til at spanske myndigheter hadde flere muligheter til å sjekke dette før de tok på seg ansvaret for Zilan.

– Ikke ved noen av disse anledningene tok spanske myndigheter kontakt med norske myndigheter og stilte spørsmål om vilkårene for ansvar var oppfylt i denne saken.

Men NOAS mener det fortsatt er Norge som må ta ansvar for Zilan.

– Hun har søkt asyl i Norge, og har ikke oppholdstillatelse i Spania. Det er bekreftet av spanske myndigheter, sier Adjulovic.

Dokument uten betydning

Stebroren til Zilan sier hun nå er svært usikker på fremtiden.

– Hun er redd for fortvilet og spør hva som skal skje med henne.

Eiebo mener dette burde være en enkel sak å løse.

– Både Norge og Spania har gjort en feil. Hvorfor retter de det ikke opp, spør han.

Marianne Granlund er avdelingsleder i Utlendingsnemnda. Hun sier UNE har forståelse for at Zilan ønsker å bo i Norge fordi hun har familie her.

Men for UNE har det ikke noen betydning for deres avgjørelse om oppholdskortet er falskt eller ikke.

– Det som var avgjørende for utfallet av saken, var at Spania allerede hadde tatt ansvar for å behandle asylsøknaden hennes, forklarer Granlund.