Oksana Hurelia kikker håpefullt på dataskjermen sin.

Hun er alene i chatrommet der det egentlig skulle vært 30 elever til engelsktimen.

– Elevene dukker ikke opp, rett og slett fordi det er luftvernsirener og at alle har gått til tilfluktsrom, sier hun.

Hennes norske venn, Thomas Fjeld, sitter ved siden av henne og oversetter når NRK er på besøk på det lille kontoret i Tønsberg.

Oksana er flyktning fra Ukraina. I hjemlandet jobbet hun som rektor på en barneskole i byen Tsjerkasy. Nå underviser hun elevene sine i Ukraina via internett.

De prøver å få kontakt med noen av elevene for å se hva som skjer i Ukraina.

– Etter hver time tørker hun tårene fordi hun savner «barna sine», sier Fjeld, og presiserer at hun kaller alle elevene «sine egne barn».

Stort sett skjermet

Fjeld har bodd deltid i Ukraina de siste fem årene. Han forteller at han føler seg like hjemme i Tsjerkasy som han gjør i Norge.

TOLK: Thomas Fjeld har bodd deltid i Tsjerkasy og Norge i over fem år og snakker språket. Foto: Robert Hansen / nrk

Så langt har byen, som har 350.000 innbyggere, ikke blitt tungt angrepet.

Byen ligger sentralt midt i landet og har Ukrainas andre største flyplass.

– Men det har vært trefninger, det har vært nedslag, og det har vært fly som har blitt tatt ut også, men stort sett skjermet. Men det betyr ikke at folket ikke går i dekning hver gang det er en sirene, sier Fjeld.

Han legger til at dagene til elevene stort sett går ut på å gå inn i beredskap, eller ut av beredskap.

Lange arbeidsdager

Arbeidshverdagen til Oksana hjemme i Ukraina var hektisk. Hun jobbet fra tidlig morgen, og var aldri ferdig før klokka 18 på kvelden.

Mandag til lørdag var det vanlig arbeidsdag, og på søndager var det ekstraundervisning for elever som hadde behov for det.

– Hun løp som en strikkball mellom klasserom og kontorer, forklarer Fjeld.

I Norge har hun fem undervisningstimer over internett hver dag.

Fagene hun underviser i, varierer etter behov. I tillegg kommer det administrative oppgaver.

UNDERVISNING: Oksana sitter klar for å ha engelskundervisning. Dataprogrammet de bruker fungerer som Teams, men de har laget en egen versjon som ikke har noe navn. Foto: Robert Hansen / nrk

Vanskelig situasjon

Til dagens engelsktime dukket det til slutt opp én elev. Denne eleven fikk en privattime med engelskundervisning.

Oksana sier at det er viktig for henne å fortsette undervisningen.

Hun orker ikke tanken på å skille seg fra «barna sine». Som lærer er det også mye snakk med barna og om hvordan de har det.

Oksana synes det er vanskelig å vite at hun selv sitter trygt plassert i Norge, og at barna sitter i bomberom i Ukraina.

– Jeg trøster henne stadig og sier at barna trenger å se henne og å se normalitet og at hun er der for dem, sier Fjeld.

Til undervisningstimen etter var det flere elever som dukket opp i chatrommet. Det var tydelig at faren var over og at folk i Tsjerkasy kunne komme ut av beredskap igjen.

For denne gang.