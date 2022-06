Mandag morgen har politiet gitt en oppdatering på tilstanden til de involverte.

– Barna er nå stabile, og en av de to er under intensiv behandling, opplyser politiet.

Ulykken skjedde like før klokken 15 søndag.

Mor og to barn

Ifølge operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt var det en mor og to små barn som ble skadet.

– Morens skal ikke være like skadet som barna, ifølge Eikedalen.

Han ønsker foreløpig ikke å uttale seg om barnas alder, annet enn at kan bekrefte at de er små og under fem år gamle.

– Det gjenstår flere etterforskningsskritt, og politiet vil gjøre flere undersøkelser de neste dagene, sier Eikedalen.

Han legger til at det ikke er mistanke om noe kriminelt, men at skadeomfanget er såpass alvorlig at politiet må se mer på årsaken til ulykken.

Vitner hjalp til

Politiet opplyste søndag at de ikke kjente til størrelsen på steinen som falt over dem, annet enn at den skal ha falt fra rundt tre meters høyde.

Ulykkesstedet ligger ved Løvøya utenfor Horten by. Området har en campingplass og er et populært turområde.

Det skal ha vært flere vitner på stedet, som hjalp til under redningsarbeidet. Nødetatene kom raskt til unnsetning, opplyser et vitne til avisas reporter.

Området er nå sperret av.

Rasutsatt område

Grunneier Trond Schmidt var bortreist da ulykken inntraff, men sier han tenker på de involverte.

– Jeg håper inderlig at det går bra med dem, det er veldig trist at det skjedde, sier han til NRK mandag morgen.

Han forteller at området ulykken skjedde i heter Falkensten, og at stedsnavnet tilsier at det raser steiner der.

– Løst fjell er ikke uvanlig. Det er mange bratte fjellskrenter og mye porøst fjell, sier Schmidt.

– Blir det iverksatt noen ekstra tiltak der ulykken skjedde?

– Akkurat nå er området sperret av, men det er umulig å sikre hele området.

Det var ingen tursti der steinene løsnet, men det er vanlig at folk ferdes i der for å ta seg ned til en bade- og fiskeplass. Det er høye fjellvegger på hver side.

Schmidt sier han stadig blir varslet om at steiner har rast der.

– Vi har ingen planer om å stenge noe, det er et område som har ligget sånn i 10.000 år, uten at noe har blitt gjort. Men vi vil sjekke nøyere når det blir litt roligere. Vi vil også gjøre folk oppmerksom på at det er rasfare her.