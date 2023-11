Klokka 13.20 fikk nødetatene melding om en møteulykke på E18 i Stenbjørnrødtunnelen.

Politiet opplyser at det trolig ikke er alvorlig personskade.

Ved ankomst melder de at skadestedet er uoversiktelig. Skadestedet dekker en strekning på rundt 250 meter.

Det er fire biler som er involvert i ulykken. De har store materielle skader og er ikke kjørbare.

– Vrakdeler over et stort området, melder brannmester Henrik Oseberg via Vestfold Interkommunale Brannvesen ved ankomst.

Like før 14.30 er bergingsbil på vei inn i tunnelen, melder Vegtrafikksentralen.

Brannvesenet har gjort tre av fire biler strømløse. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Anbefaler alternativ rute

Det er veiarbeid på stedet og kjørefeltene er ikke fysisk adskilt.

Vegtrafikksentralen melder at E18 er stengt i begge retninger. Det er ved 14-tiden flere kilometer lange køer i begge retninger.

– Det bygger seg raskt opp køer på E18. Vi anbefaler bilister å kjøre av E18 og finne alternativ rute eller vente et egnet sted.

For trafikk retning Oslo er Gullikrysset siste mulighet for å kjøre av før køen. Mot Kristiansand er det Kopstadkrysset.

Politiet jobbet med trafikkavvikling og undersøker hendelsesforløpet.

Tunnelen ligger mellom Undrumsdalskrysset og Kopstadkrysset på grensen mellom Tønsberg og Horten.

Melding via E-call

Meldingen om ulykken kom da et av kjøretøyene automatisk ringte en sentral, som igjen varslet 110-sentralen, såkalt E-call, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på X.

Sentralen får oppgitt bilens posisjon ved en ulykke. Straks meldingen kom kunne Veitrafikksentralen se på kameraene i tunnelen og bekrefte at det var en ulykke.

– Målet med E-call er å redusere personskader og spare menneskeliv, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

Brannvesenet har gjort tre biler strømløse og rydder nå skadestedet. Det er vrakdeler over et område på minst 350 meter, ifølge VIB.