Vi møtes i resepsjonen på hotellet i Tønsberg sentrum der hun skal synge på den store scenen dagen etter.

Uliana Golik kommer sammen med moren Anna og en tolk. Den lille jenta med de store øynene hilser litt sjenert, slik de fleste 7-åringer ville gjort når de møter ukjente i et fremmed land.

– Jeg heter Uliana og er snart 8 år gammel, sier hun.

Rømte to dager før bombene falt

Høyhuset der Uliana og familien bodde, var et av de første som ble bombet i hovedstaden Kyiv.

Uliana så det på TV etter at faren hadde kjørt dem i sikkerhet ved den polske grensa.

1. mars kom Uliana og moren til Norge. Faren dro tilbake til Ukraina for å kjempe i krigen.

– Jeg håper det blir fred snart. Jeg håper de får bygget opp hjemmet vårt igjen, for jeg har lyst til å flytte hjem igjen, sier hun.

I dette høyhuset bodde Uliana. De rømte to dager før det ble bombet. Foto: privat

Faren er igjen i Ukraina

Hun snakker med faren på telefon hver dag, så hun vet han er i live. Men det er ikke nok. Uliana savner pappaen sin hver eneste dag.

Derfor vil hun synge. Hun synger for han og for Ukraina.

Modig

En rekke artister deltok på støttekonserten i Tønsberg torsdag kveld for å vise sin solidaritet. Blant dem den kjente operasangeren fra Stokke, Lise Davidsen.

– Så modig!

Det er første kommentar fra Davidsen. Hun har sett videoklippet der Uliana står helt alene på scenen og prøvesynger sangen «Ukraina».

– Det er så rørende. Det er jo de vi tenker mest på – barna som må rømme fra hjemmene sine og opplever ting ingen burde oppleve.

– Og så synes jeg det er så modig at hun synger for sine folk, da. Veldig, veldig sterkt. Derfor er det viktig også for min del å delta på slike støttekonserter, sier Davidsen.

Operasanger Lise Davidsen synes 7 år gamle Uliana er svært modig. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Insulin

Etter konserten viser det seg at organisasjonen Rotary har fått inn mer enn en halv million kroner.

Pengene skal brukes til Insulin og andre medisiner som det er mangel på ved sykehusene i Ukraina.

Her står Uliana på scenen i Oseberg kulturhus under støttekonserten. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Sangen

Tolken Anastasila Smyk forteller at sangen Uliana sang fra scenen er en gammel ukrainsk folkesang. Det er visstnok en folketone som går helt tilbake til kosakkenes tid.

Den handler om en busk. Busken er i overført betydning Ukraina.

Uliana sammen med moren Anna. De kom til Norge 1. mars. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Er dette en sang du har sunget ofte tidligere, spør hun Uliana.

– Nei, dette er ikke en sang jeg har hørt på tidligere. Men nå er det blitt en kampsang for soldatene og Ukraina, så derfor ville jeg synge den under konserten. Synge den for landet mitt, sier Uliana.