Frida Bakken Ulseth var på hyttetur med venninnen sin i helgen. De bestemte seg for å ta seg en dukkert. Da de kom ned til vannet så de tusenvis av maneter ligge i vannkanten. Ikke bare lå de tett i tett, de lå også oppå hverandre.

– Det var helt utrolig. Vi så jo ikke vannet en gang, det var bare maneter, sier Ulseth.

Hun jobber som lærer og bor i Oslo, men var på besøk på hytta til venninnen Hedda Hatling Schønning på Vesterøya.

– Det så helt sykt ut. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Ulseth.

Se hvordan det så ut i videoen under!

Et teppe av glassmaneter dekket til fjæra på Vesterøya i Sandefjord. Du trenger javascript for å se video. Et teppe av glassmaneter dekket til fjæra på Vesterøya i Sandefjord.

Venninnene prøvde å vasse litt, men ga seg fort da de fikk maneter under tærne som klistret seg fast.

– Det fungerte dårlig, ler Ulseth.

Forsker Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet forteller at glassmaneten har vært nesten fraværende i flere år. Nå er det mye som tyder på at det kommer til å bli mange av dem i år.

ALDRI SETT NOE LIGNENDE: Frida Bakken Ulseth. Foto: PRIVAT

Spektakulært

Fenomenet med mange maneter på et sted er ikke kjempesjeldent, men så mange på et sted er et spektakulært syn, sier forskeren.

– Vi kjenner lite til hva som er årsaken til at ting som dette skjer, annet enn at de trolig har fått veldig gode forhold til å klone seg selv, sier Falkenhaug.

Maneten lever nemlig nede på havbunnen gjennom vinteren og kloner seg selv tidlig vår. Der kan de ligge i flere år før de har gode nok forhold.

– Så flyter de i havstrømmen og kan da ende opp på steder som dette på Vesterøya, forteller Falkenhaug.

FORSKER: Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet. Foto: CARL CHRISTIAN ENGSTAD

Forskerne følger med på utviklingen og synes funn som dette er veldig interessant.

– Dessverre er det for lite forskning på hvorfor det enkelte år er veldig gode forhold for glassmanetene, sier Falkenhaug.