15 av de 20 ungdommene fra Presterød ungdomsskole i Tønsberg våknet med kvalme, hodepine og svimmelhet da de overnattet på en av turistforeningens hytter i forrige uke.

Gass fra et aggregat i hytta ved Trollsvann i Larvik kan være årsaken.

Det er ennå ikke slått helt fast at det er aggregatet som er årsaken til at ungdommene ble syke, men symptomene er forenlig med kullosforgiftning.

To av elevene måtte legges inn på sykehus.

Etter hendelsen dro brannvesenet denne uka på et tilsyn ved hytta. Da fant de ut at aggregatet står for tett innpå hytteveggen. Eksosrøret ligger på bakken rett under soveromsvinduene.

Kullosutslipp fra aggregatet ble ikke målt under tilsynet fordi brannvesenet ikke har utstyr til det. Selve aggregatet ble heller ikke sjekket. Dette er noe turistforeningen selv skal få gjort.

EKSOS: Branningeniør Øystein Stokvik Malme ved eksosrøret. Aggregatet er bygget inn i husveggen bak ham. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Ikke brannsikkert

Brannvesenet fant flere feil under sin inspeksjon og skriver i rapporten:

Slokkeapparater manglet ekstern kontroll siden 2019.

Egenkontrollskjema på hytta var sist utfylt i 2019.

Plasseringen av aggregatet er i strid med forskriftens § 11, da det utgjør en unødig risiko for brann. Eksosrørets plassering skal være minimum 1 meter fra brennbare materialer.

Innen 10. november må dette være ordnet.

Ulf Rødvik fra Tønsberg og omegn turistforening sier til NRK at de skal rette opp alt.

Skal sjekke andre hytter

Torgeir Nergaard Berg jobber i Den norsk turistforening (DNT) sentralt og er rådgiver for hytte- og rutearbeid.

Han sier at de nå vil be andre lokallag om å sjekke hyttene som har aggregat. De vil også dele erfaringene fra denne hendelsen med alle lokallagene.

ALVORLIG: Torgeir Nergaard Berg, rådgiver for hytter og ruter i DNT, sier de skal dele erfaringen med alle lokallagene. Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Dette tar vi på stort alvor, sier han.

DNT har 57 lokallag og rundt 600 hytter. Hyttene eies og styres i lokallagene.

– Det finnes svært få DNT-hytter som har aggregat som opereres av gjester, men vi vil se på rutinene våre for dette. De få plassene som vi har aggregater, opereres disse normalt av vertskap, hyttetilsyn eller frivillige dugnadsarbeidere, sier Berg.

Aggregatet i hytta i Larvik skal ha stått på om natta, noe DNT fraråder.