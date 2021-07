Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Syv turister som har vært på feriesteder i Midt-Telemark de siste 14 dagene, har testet positivt for koronaviruset.

– Noen av disse hadde koronasymptomer, sier Janne Gunnerud Ljosåk, pandemivakt for Nome og Midt-Telemark kommuner.

Pandemivakt i Nome og Midt-Telemark kommuner, Janne Gunnerud Ljosåk, forteller at turister har trodd at symptomene de har hatt, var noe annet enn korona. Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Noen av turistene har testet seg i sine hjemkommuner. Andre har tatt testen i Nome eller Midt-Telemark.

– Jeg regner med at det vil kunne bli flere. Det er derfor utrolig viktig at folk raskt tester seg når de har symptomer og ikke tenker at det er noe annet. Noen av de turistene som testet seg i vår kommune hadde symptomer, men trodde det var noe annet, sier Janne Gunnerud Ljosåk.

De smittede personene har blant annet besøkt eller overnattet på attraksjonene Bø Sommarland, Bø camping, Sanda camping og Norsjø ferieland mens de har vært i området.

Disse bør være obs på symptomer: Ekspandér faktaboks På datoene som står under her har ferieattraksjoner og feriesteder i Nome og Midt-Telemark kommuner hatt besøk av turister som siden har fått påvist koronasmitte. Andre som har besøkt disse stedene samtidig, bør være oppmerksomme på symptomer på koronaviruset. Bø sommarland: 10. - 11. juli

17. - 18. juli

19. juli Norsjø ferieland: 18. - 20. juli Sanda camping: 16. - 22. juli Bø camping: 17. - 18. juli

Det er ikke kjent om turistene har oppsøkt butikker og bensinstasjoner i området, men Ljosåk forteller at noen av turistene har informert om at de også har besøkt flere andre kommuner i ferien.

Også Tusenfryd i Ås kommune har hatt besøk av smittede personer:

Må unngå utbrudd

Ljosåk er ikke overrasket over at turistene bringer med seg smitte.

– Nome og Midt-Telemark er attraktive feriesteder. Det er mange som ønsker å besøke kommunene våre, og med mer reising er det å forvente.

Pandemivakten sier at folk må fortsette å holde avstand og vaske hender.

– Det er utrolig viktig at man ikke glemmer at vi fortsatt er i en pandemi. Og det viktigste for rask smitteoppsporing er at folk tester seg raskt ved symptomer, slik at vi unngår å få utbrudd knyttet til disse enkelttilfellene, sier Ljosåk.

Også allergikere må passe på

Ifølge pollenvarslingen så er det spredning av pollen fra gress og burot nå. Men selv om allergikere kjenner symptomene sine godt, må også de passe på.

– Hvis man har oppholdt seg i områder med mange mennesker, og ikke bare hjemme eller på hytta, bør man også da raskt teste seg. For ja, det kan være symptomer på smitte i tillegg til at man har allergi, forklarer Ljosåk.

Reagerer sterkt

René Langeveld Sas er daglig leder på Bø Sommarland, en av attraksjonene som flere av de smittede turistene har besøkt. Han synes situasjonen er ekstremt uheldig.

Han trekker frem at mange bedrifter legger til rette for at smittevernreglene kan overholdes, og at de fleste gjestene oppfører seg som forventet.

– Jeg syns både som privatperson og som daglig leder i Bø Sommarland, at det er synd og uheldig å høre at enkelte ikke respekterer dette her. Det går utover den dugnaden som vi alle mann har holdt gående i godt over halvannet år, sier Sas.

Fikk kritikk

Tidligere denne uka valgte Bø Sommarland å informere på sin facebookside om at det har vært personer i parken som siden hadde fått påvist koronasmitte. Det kom da kritikk i kommentarfeltet om det ikke var gode nok smitteverntiltak i parken.

Daglig leder René Langeveld Sas i Bø Sommarland, mener det er svært uheldig at folk besøker feriesteder til tross for at de har koronasymptomer. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Det er ikke Sas enig i. Han forteller at før pandemien kunne det på det meste være over 8000 besøkende på én dag i parken, uten at barn under 95 centimeter ble telt med. Nå er det rundt 2800 besøkende daglig, inkludert alle barn.

– Hadde det vært 2019, og det hadde vært samme antall mennesker i parken som vi har i dag, så hadde nok folk reagert på hvor rolig det var. Det de nå reagerer på, er hvor mange som er samlet. Så oppfattelse av folkemengde tror jeg har endret seg i løpet av disse 18 månedene.