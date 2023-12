Trosser dyrtid: – Julegaver kommer man ikke utenom

Mange kjenner dyrtida på lommeboka. Men høyere renter og prisøkning ser ikke ut til å skremme folk fra å dra kortet før jul.

Gry Riipinen og Amilie Sjøstedt tok julehandelen på Herkules kjøpesenter i Skien mandag kveld.

Det var de på ingen måte alene om.

At folk handler like mye eller mer enn før, synes de er litt overraskende. Men etter å ha tenkt seg om i noen sekunder, må de gå i seg selv.

– Jeg gjør jo akkurat det samme, ler Riipinen.

Gry Riipinen og Amilie Sjøstedt ser etter kupp til julegavene. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Venninnen Amilie Sjøstedt er enig.

– Det må nesten bare blir sånn. Julegaver kommer man ikke utenom.

Setter nye rekorder

Kjøpesentre over hele landet merker at pengene sitter løst før jul.

Ifølge tall fra Kvarud analyse opplevde kjøpesentrene i Norge en omsetningsvekst på nesten 5 prosent i november.

Herkules kjøpesenter i Skien anslår at de får omsetningsrekord for 2023 ved utgangen av desember.

Fra Black Friday til midten av desember har senteret omsatt for 196 millioner kroner, noe som er en økning fra fjoråret på 3,1 prosent.

– Det er vi veldig glade for. Det trygger mange gode arbeidsplasser her, sier Bent Rosenberg, senterleder på Herkules.

Bent Rosenberg, senterleder ved Herkules kjøpesenter. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Folk har dårlig råd, likevel handler de som aldri før, hva tror du er årsaken til det?

– Når det er nedgangstider opplever vi egentlig at folk unner seg mer ting selv, sier senterlederen.

Farmandstredet i Tønsberg har hatt en økning på 3,4 prosent, sammenlignet med julehandelperioden i 2022.

Folk på julehandel fikk spørsmål om de bruker mer eller mindre penger før jul:

Madelen Bringaker Det virker som om folk bruker mer penger. Det har jo blitt dyrere og så er det jo salg nå. Da går man kanskje på en smell eller to.

Ragnar Aamli Jeg bruker omtrent det samme, tror jeg. Det blir ikke så stor forskjell. Folk skal ha julepresanger, liksom. Sånn er det bare.

Carl Fritjof Bergan Holmelin Jeg bruker litt mindre. Man trenger ikke å kjøpe så fryktelig mye. Man kan heller være litt nøktern.

Charlotte Brønnum Jeg bruker mer penger enn før. Jeg har dratt på i år. Jeg får ikke inntrykk av at folk er blakke. Det er kø i butikken, det er fullt på parkeringen. Men det kan jo være innmari mye på Mastercard og diverse.



– Vil vise andre at man har penger

Grunnen til at mange prioriterer å bruke mer penger nå skyldes sosialt press, mener forsker Birger Opstad.

Han er førsteamanuensis i markedsføring ved Universitetet i Sørøst- Norge.

Opstad er ikke overrasket over at folk handler like mye eller mer, selv om vi er i dyrtid.

Mange har det greit fordi de dropper reiser eller ny bil, og en del har fått et godt lønnsoppgjør, forklarer han.

Men om kontoen er skrapa, er det likevel ikke gavene folk sparer inn på.

– Man kjøper gaver til andre, man kjøper ting til sosiale selskaper, man pynter litt ekstra utenfor huset, nettopp for å vise overfor andre at man har penger og er raus.

Birger Opstad, førsteamanuensis i markedsføring ved Universitetet i Sørøst- Norge. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Ifølge Opstad sparer folk inn der andre ikke ser det.

– Man kjøper den billige varianten av kjøttdeig og kyllingfilet. Produkter som er privat og andre ikke ser at man kjøper.

– Noen vil kunne oppleve en smell

Virke er heller ikke særlig overrasket over at folk handler mer før jul.

Allerede i november anslo de at vi nordmenn kom til å julehandle for 133 milliarder kroner i år.

Det er en oppgang på 3 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Linn Bredesen er leder for analyse i Virke. Mange prioriterer julen og tar høyde for at det kommer utgifter i den forbindelse, sier hun.

Og vi bruker mer, men vi kjøper ikke nødvendigvis mer av den grunn.

– Økt rente, svak krone og økte kostnader til lønn bidrar til at flere har sett seg nødt til å sette opp prisene. Så selv om vi handler for like mye i løpende kroner, er det slik at volumet faller noe.

Linn Bredesen, sjef for analyse i Virke. Foto: Line Forsmo / NRK

Bredesen tror likevel det ikke er til å komme unna at julen blir tøff for mange husholdninger i år.

– Noen vil kanskje kunne oppleve en liten smell i etterkant når renteeffekten slår inn på nyåret.