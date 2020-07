Trolig påtenningsforsøk av ordførerens hus:- Det lukter fortsatt bensin her

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka kvart på to i natt.

– Det skal ha vært forsøkt å tenne på noe mellom huset og garasjen. Ved hjelp av en taxisjåfør fikk Gleditsch raskt slukket brannen, forteller seksjonsleder for etterforskning i Sandefjord, Kari Synnøve Andersen.

Politiet etterforsker nå hendelsen som et trolig påtenningsforøsk. Det vil bli tatt avhør av ordføreren senere i dag, opplyser hun.

Det er så langt ingen som er pågrepet eller mistenkt i saken.

– Ikke tilfeldig

Andersen mener det er for tidlig å si noe om det er et motiv bak det som trolig er et påtenningsforsøk.

– Var det tilfeldig at det var ordførerens hus?

– Det er helt umulig for oss å si på nåværende tidspunkt, sier Andersen.

Gleditsch forteller at han har vært utsatt for ulike påfunn tidligere, og tror derfor ikke at nattens hendelse er tilfeldig.

– Det er ikke tilfeldig. Det har vært andre hendelser, ikke av den karakteren, men det har vært hærverk, tyveri og andre ting, forteller han.

– IKKE TILFELDIG: Gleditsch tror ikke det var tilfeldig at det var hans hus som var trolig forsøkt påtent i natt. Foto: Rune Jensen / NRK

– Det var en skremmende opplevelse å se at folk er villig til å gå så langt, sier Gleditsch.