Like før klokka 04 natt til fredag kom meldinga om at det brant kraftig i omsorgsboliger i en rekke av seks leiligheter i Tønsberg. Alle boligene er totalskadd.

Brannen spredte seg fra den ene leiligheten, over tak til de andre leilighetene.

– Det er full fyr, og den rekka vil dessverre brenne ned, sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Svenn Arne Heian.

Flere personer i 70- og 80-årene ble evakuert fra leilighetsrekka, som er tilknytta Slagen seniorsenter.

Tre personer ble sendt til sykehus. Boligene er totalskadd som følge av brannen.

– Var kritisk for flere

Vestfold Interkommunale brannvesen opplyste at i alt tre personer ble sendt til sykehus, én av disse med brannskader.

Tre andre ble sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk.

– Tilstanden var kritisk for flere av dem. Vi føler det har vært en livreddende innsats, sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Svenn Arne Heian.

Senere fredag opplyser Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen at to personer er på sykehus etter brannen, men at ingen av dem er kritisk skadd.

Røykdykkere har gått igjennom leilighetene uten å finne andre personer.

– Det ble en hurtig evakuering. Brannvesenet har sjekket på nytt med røykdykkere, og ingen er savnet, sier Heian.

Han legger til at det er ganske mange som er berørt av brannen.

Klokka 07.30 melder politiet at de har reist fra stedet, mens brannvesenet driver med etterslukking.

Flere evakuerte

Strømmen i området er tatt og 13 andre beboere fra nærliggende boenheter ble evakuert fra området på grunn av mye røyk.

Brannen ble meldt klokken 03:50 og en drøy time senere var alle fem leilighetene overtent.

Senteret ble etter brannen åpnet for de evakuerte, som tas hånd om av ambulanse- og helsepersonell.

Brannårsaken er så langt ikke kjent.

– Vi undersøker og avhører beboere. Vi forsøker å finne ut av hva som kan være årsaken til brannen, forteller innsatsleder Heian.

Like etter klokken 05 skriver politiet på Twitter at det ikke lenger er fare for at brannen skal spre seg.