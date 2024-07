Saken oppsummert Tre gutter i alderen 17–18 år er siktet for fire voldshendelser i Oslo, Larvik og Porsgrunn.

Guttene har ifølge politiet erkjent de faktiske forholdene i avhør.

Ofrene er menn i alderen 23 til 70 år, og minst én av dem måtte til sykehus etter å ha møtt tenåringene.

Voldsepisodene ble filmet og er publisert på nettet.

Ingen av de fornærmede er dømt for overgrep mot barn. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Politiet har siktet guttene for fire ulike voldshendelser.

Flere steder på Østlandet

De fire episodene har skjedd i Oslo, Larvik og Porsgrunn.

Politiadvokat Ingrid Wiik sier til NRK at guttene har erkjent de faktiske forholdene i avhør.

Politiadvokat Ingrid Wiik i Sør-Øst politidistrikt ønsker å varetektsfengsle de tre tenåringene i fire uker. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– De har erkjent å ha vært på stedet og at det er utøvd vold og trusler og tatt ting. Alle har erkjent at de visste hva som skulle skje, sier Wiik.

«Pedo-hunting» har blitt et fenomen der personer som mistenkes for overgrep mot barn oppsøkes og får juling.

– Alvorlig problem

– Dette har blitt et alvorlig problem både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å vise at man ikke tolererer at de opererer på det viset her, sier Wiik.

Voldsofrene er også ranet for verdisaker de hadde på seg.

Hun forteller at det forut for hendelsene har blitt avtalt møter med ofrene, som både har blitt utsatt for vold og ranet. I tillegg er voldsepisodene filmet og publisert på nettet.

Wiik sier politiet har sikret seg flere filmer. Flere av dem har politiet selv hentet ned fra nettet. I tillegg har politiet tatt beslag i de siktedes mobiltelefoner.

Grov vold

Ofrene er menn i alderen 23 til 70 år. Minst én av dem måtte til sykehus etter å ha møtt tenåringene.

Ifølge politiadvokaten er ingen av de fornærmede dømt for overgrep mot barn.

Han ble behandlet for bruddskader i både armer og ben.

Wiik forteller at de siktede er to 18-åringer og en 17 år gammel gutt. De er alle hjemmehørende i Telemark.

De tre siktede blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.