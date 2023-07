Tre personer i slutten av tenårene er siktet for drapsforsøk og medvirking etter en hendelse i Tønsberg torsdag ettermiddag.

Det opplyser politiet.

To mindreårige under 15 år ble sendt til sykehus med skader, men det ble ikke livstruende skadet, opplyser seksjonsleder Knut Erik Ågrav på etterforsking i Tønsberg.

Knut Erik Ågrav, seksjonsleder for etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Det er en mistanke om at det har blitt brukt en skarp gjenstand.

Fremstilt for varetektsfengsling

Tidligere har politiet opplyst at fire menn ble pågrepet etter hendelsen, men sier nå altså at tre personer er pågrepet. De blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.

Overfor NTB sier Ågrav at alle de tre siktede er personer som er kjent for politiet fra tidligere.

– Vi utelukker ikke at det kan være behov for flere pågripelser i saken, sier Ågrav.

Ingen av personene har forklart seg om hendelsen. Men for politiet kan det virke som det har vært en kontakt eller en uoverenstemmelse i forbindelse med det som skjer.

Ønsker tips

Politiet har fått inn noe tips i saken og jobber med både avhør og rundspørring i hele området.

Hendelsen skjedde i Fayes gate i Tønsberg sentrum. Ågrav forteller at de ønsker tips fra eventuelle vitner som kan ha sett noe i områdene rundt der selve hendelsen skjedde.

– Vi ønsker at de ringer på 02800, sånn at vi kan få dekt så mye av det området som mulig.