Tre personer alvorlig skadet i frontkollisjon

Rett før klokken 18 søndag kveld rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Mulvikaveien sør for Holmestrand. En varebil og personbil frontkolliderte og tre personer ble alvorlig skadet.

– To av disse måtte brannmannskapene bruke frigjøringsverktøy for å få ut av bilene, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

Behandles på stedet

Alle tre hadde behov for akutt medisinsk hjelp og luftambulansen ble tilkalt. Den landet på stedet rett før 18.30.

To av personene ble sendt med ambulanse til akuttmottaket på Sykehuset i Vestfold. Den tredje personen får behandling på stedet.

– Personen må stabiliseres før luftambulansen kan ta vedkommende med seg, sier Øystein Eikedalen, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

Blir etterforsket

Både kriminalteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er på vei for å undersøke ulykken.

– Vi har en vitneobservasjon som går ut på at det ene kjøretøyet har kommet over i det motgående feltet, sier Eikedalen.

Avkjøringsrampen fra E18 i Hellandkrysset, i nordgående retning, blir stengt inntil videre.