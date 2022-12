Tre hester døde i låvebrann

Menneskene som bor på gården ble raskt gjort rede for, forteller operasjonsleder Per Eftang hos politiet.

De hadde fått i seg noe røyk og har blitt sett til av ambulansepersonell på stedet.

Politiet fikk melding om at låven var overtent klokken 06.30 og at det var problemer med å få ut hestene.

– Hestene er døde og en veterinær er på vei, opplyste operasjonsleder i 07.40-tiden.

Det har vært for mye røyk og varme slik at de ikke har klart å få ut hestene.

Klarte ikke å redde ut dyrene

Politiet meldte først at fire hester var døde, men innsatsleder Jon Terje Stäheli hos politiet sier tre hester og fire kaniner er døde.

Han forteller at beboere forsøkte å redde ut dyrene, men at de måtte trekke seg ut på grunn av røykutviklingen.

– Det var dessverre ikke mulig å redde ut noen dyr fra låven.

Gårdeier forteller til NRK at taket begynte å rase, da han forsøkte å gå inn for å redde dyra.

– Det var for mye røyk, og for farlig å være der inne. Så jeg måtte trekke meg ut igjen, sier han.

– Det er kjempetragisk, og spesielt tragisk at vi ikke fikk ut dyra.

Nedbrent

Brannveset jobbet med å kjøle ned hus i nærheten, da det var fare for at brannen skulle spre seg.

Ved 08.50-tiden melder politiet at låven er nedbrent. Politiet vet ikke hvordan brannen har startet, dette vil etterforskes videre.

– Brannvesenet jobber på stedet med etterslukking, for å sørge for at det ikke blusser opp igjen, forteller innsatsleder.