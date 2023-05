Det var mandag, like før kloken 18, ulykken skjedde.

Rullet i stor fart

Sjåføren av traileren forlot av ukjente årsaker førerhuset, før den digre doningen rullet baklengs nedover Kongsbergveien, bedre kjent som E134.

I høy fart rullet den over en gang- og sykkelvei, før den havnet inn i en hage. Der tok den med seg et gjerde og og to søppeldunker, før den traff en bil og rste videre inn i to frukttrær.

– Førerhuset på traileren vridde seg andre veien og stod i vinkel, forteller Stokstad, som er nærmeste nabo til huset der ulykken skjedde.

Han anslår at bilen rullet nærmere hundre meter før den stanset.

En personbil fikk skader, etter at den førerløse traileren passerte den på kloss hold mandag kveld. Foto: Privat

Stokstad er glad for at ingen mennesker ble skadet i ulykken.

– Her går det ofte folk. Dessuten kunne det ha kommet biler kjørende oppover i motsatt retning på veien. Dette kunne endt med noe helt forferdelig, poengterer han.

Belastet strekning

Det er ikke første gang det skjer ulykker i nabolaget, der veien passerer i en relativt bratt bakke.

– Vi er ikke ukjent med dette. Det har skjeddd tre ganger tidligere. Naboen på oversiden fikk en bil i veggen. Det samme har skjedd lenger opp, der en bil havnet i lyktestolpen, sukker han.

Nå skal det settes opp nytt autovern på strekningen. Det er Stokstad glad for.

– Man skulle nesten hatt et dobbelt autovern her. Det er en helt rett strekning, men det skjer stadig vekk likevel, sier han.

Fjernet med bergingsbil

Politiets operasjonsleder meldte om hendelsen klokken 17.45 mandag kveld.

Traileren er nå fjernet fra stedet ved hjelp av bergingsbil.

Sjåføren skal ikke ha kommet fysisk til skade.

Politiet har opprettet sak.