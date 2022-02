En 70 år gammel mann ble sendt til Sykehuset Vestfold med alvorlige skader, etter en trafikkulykke på riksvei 19, Hortensveien, torsdag ettermiddag.

Mannen var sjåfør av en varebil, som skal ha kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en personbil.

– Alvorlig ulykke

Nødetatene rykket ut til trafikkulykken i Horten ved 14-tiden. Sjåføren i varebilen var bevisstløs og pustet ikke da nødetatene kom til stedet.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder i Sør-øst politidistrikt, Inge Landsrød til NRK.

Politiet mener det er mye som tyder på at mannen kan ha hatt et illebefinnende. Det kan være årsaken til at bilen har kommet over i motgående kjørefelt og truffet den andre bilen.

De tre andre personene involvert i ulykken er sjekket av helsepersonell på stedet og fremstår som uskadd.

Det skal være store materielle skader på bilene.

Undersøker ulykkesstedet

Politiets kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe har gjort undersøkelser på åstedet.

– De søker å finne årsaken til hva som har skjedd her, sier Landsrød.

Politiet kan ikke svare på hva som er årsaken til ulykken.

Mannen som omkom vil bli obdusert, og politiet vil gjøre avhør av kvinnen i 60-årene som var passasjer i varebilen.

Stengt vei

Riksvei 19 ved Hortenstunnellen ble sperret i begge retninger, som følge av ulykken.

Veien, som er en av de mest trafikkerte veiene gjennom Vestfold, var stengt i mange timer på grunn av politiets undersøkelser på åstedet.

Undersøkelsene er ferdig og veien er åpnet igjen.