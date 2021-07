Trafikkuhell stengte E18

E18 Dørdal-Rugtvedt gjennom Bamble ble stengt i nordgående retning på grunn av et trafikkuhell i ettermiddag. Omkjøring var via gamle E18. Grunnen var et trafikkuhell på E18 ved Stokkevannet der en bil var påkjørt bakfra. Seks personer var involvert og ble kjørt til legevakta for sjekk. Ingen skal være alvorlig skadet, ifølge politiet.