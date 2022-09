Flere vitner måpte onsdag ettermiddag da de så at gangbrua i Tønsberg åpnet seg mens en kvinne klamret seg til rekkverket.

– Det er en hendelse som ikke er hyggelig for oss eller for kvinnen som opplevde dette. Så er vi glad for at det gikk så bra som det gjorde, sier virksomhetsleder Øyvind Myhre i teknisk drift i Tønsberg kommune.

En kvinne var på gangbrua da den åpnet seg i Tønsberg onsdag ettermiddag. Du trenger javascript for å se video. En kvinne var på gangbrua da den åpnet seg i Tønsberg onsdag ettermiddag.

Skal evaluere hendelsen

Den 130 meter lange gangbrua fra brygga i Tønsberg og over til Kaldnes åpnes for at båter kan seile her. Brua åpnes til faste tider i sommerhalvåret.

– Rutinene ble fulgt som normalt ved åpning på brua. Det vil si at det går ut et ringesignal en god stund, så går bommene ned. Vi sikrer at det ikke er noen på brua. Og så åpner vi brua, forteller Myhre.

– Når den er tom, setter vi i gang åpning og slipper båter forbi, sier han.

Myhre sier de har dokumentasjon på kamera at kvinnen gikk forbi bommene. NRK kjenner ikke kvinnens identitet og har dermed ikke fått hennes versjon av saken.

– Var det ingen i vakttårnet som så at det var noen på brua?

– Nei.

– Skal ikke et kamera fange opp at det er noen på brua?

– Når bommene er nede og brua er tom, må bruvakta ha fokus på krysning av båter.

Skal se på rutinene

Han sier kommunen må vurdere rutinene sine når slike ting skjer.

– Vi må evaluere hendelsen, følge den opp internt videre og se om det er noe vi kan gjøre annerledes. Når vi har hatt et nestenuhell, må vi vurdere det.

Virksomhetsleder Øyvind Myhre sier hendelsen ikke var hyggelig for dem eller kvinnen. Foto: privat

Han sier de ikke hadde trykket på knappen for at brua skulle gå opp, hvis de visste at det var en person der.

Kommunalsjef Jan Ronald Eide for eiendom og tekniske tjenester sier det er en alvorlig hendelse. Kommunen ser på ytterligere tiltak for å varsle at brua går opp.

– Vi diskuterer om vi kanskje skal ha en noe lenger bom eller om vi også skal ha et ekstra skilt på bommen, som gjør det enda klarere.

Myhre opplyser at de har hatt tusenvis av bruåpninger og at en lignende hendelse bare har skjedd en gang tidligere.

Kommunen vet ikke hvem kvinnen er, men vil gjerne snakke med henne.

Kommunalsjef Jan Ronald Eide i Tønsberg kommune sier han ønsker kvinnen tar kontakt slik at de kan ta en prat om hendelsen. Foto: Robert Hansen / NRK

Skremmende

Servitør Madelen Jørvum som jobber på en restaurant på brygga i Tønsberg så hendelsen. Hun synes det var en skremmende opplevelse.

– Damen ble sittende på huk og holde seg fast i brua ganske lenge etter at den senket seg, fortalte Jørvum til NRK onsdag.