Tomater «à la Mars» testes på jorden

Fabrikken er et nasjonalt pilotprosjekt for Grenland og Vestfold. Matavfallet kommer fra store deler av Østlandet og utgjør rundt 25 prosent av Norges matavfall.

34 gårdsbruk leverer husdyrgjødsel til fabrikken.

Hageavfallet kommer fra alle som vil levere fra egen hage i regionen.

Kommunale avfallsselskap, drivhusutviklere og forskere jobber sammen på Den magiske fabrikken. Sammen eier de firmaet Reklima som står for den kommersielle siden av pilotprosjektet og for driften av drivhuset. Du kan lese mer om tomatene og Reklima her

Fabrikken er åpen for besøkende. I løpet av ett år har 9000 skoleelever har besøkt fabrikken og drivhuset.