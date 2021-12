Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Taxinæringen i Tokke kommune vil ikke kjøre til og fra fest i nyttårshelgen. Bakgrunnen er et stort smitteutbrudd i kommunen.

Elevrådsleder ved Vest-Telemark videregående skole, Mikkel Asplin Kleven, frykter at unge dermed velger å sette seg ruset bak rattet.

– Det vil være et stort problem for mange. Det vil føre til et press på å kjøre i beruset tilstand, sier han.

Etter flere dødsulykker har samfunnet lenge kjempet mot en ukultur med bilkjøring i ruspåvirket tilstand.

Skjerme sårbare grupper

Smitteutbruddet i kommunen knytter seg til juleselskap 1. og 2. juledag. Så langt er 20 personer smittet og 85 personer er i karantene, opplyser kommunen på sine nettsider.

Én av de fire sjåførene i taxiselskapet er blant dem som er i karantene. Dersom flere sjåfører blir rammet, får selskapet problemer med å holde driften i gang.

– Vi ønsker å begrense og skjerme de kundegruppene vi kjører som er veldig sårbare, og selvfølgelig også oss selv, sier Hans Christian Øvrebø i Tokke Taxi.

TAXI: Tokke taxi informerer om at de ikke kjører til og fra fest i nyttårshelgen. Foto: Skjermdump Facebook

Øvrebø tror folk har forståelse for valget de har tatt.

– Når vi må kjøre fulle folk kveld og natt, som har sjanse for å ha smitte i seg, og så skal vi kjøre syke folk til sykehuset dagen etter kan vi bli en distributør av smitte.

Taxiselskapet vil kun kjøre akutt- og sykeoppdrag i dagene som kommer.

– Ungdommene eier jo ikke begrensning. De stimer seg sammen, og derfor har det blitt sånn som det har blitt. Jeg legger ikke ansvar på noen, sier taxisjåføren.

– Kan bli skummelt

Elevrådslederen ved Vest-Telemark videregående skole tror at mangel på taxi- og kollektivtilbud i helgen kan føre til at unge kjører i fylla.

Mikkel Asplin Kleven er redd for alvorlige ulykker og nye dødsfall på veien.

– Det kan bli skummelt. Det beste vil jo være å ikke dra på så mange fester med tanke på korona. Men det er vanskelig å unngå, sier Kleven.

Han tror at fyllekjøring er mer akseptert blant unge på bygda.

– Hvis du har venner som gjør det, eller kanskje eldre søsken, så blir det sett på som en norm. Når det ikke finnes taxi, så blir det omtrent forventet å gjøre det. Eller man kan oppfatte det slik.

Bekymret hele året

Politiet deler bekymringen for de unge voksne som skal på fest. For uten tilgang på taxi risikerer de at unge velger å kjøre, selv om de har inntatt alkohol.

Politistasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl sier de har en konstant uro for det.

– Ruspåvirket kjøring er en bekymring vi har her hele året, og som vi spesielt tar høyde for i høytidene hvor der det er festaktivitet.

RUSKJØRING: Lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl, er forberedt på at det kan bli mer bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Foto: Stig Bolme / NRK

Dahl sier at politiet har satt inn ekstra beredskap med tanke på nyttårshelgen. Hun håper likevel at de som skal på fest finner gode og lovlige transportmidler.

Heier på de unge

Ungdomsarbeider i Tokke, Tor Øystein Gravdal, har jobbet forebyggende mot ruskjøring i mange år.

Han håper ikke at mangelen på taxitilbud i helgen vil føre til mer fyllekjøring i bygda. Han har tro på at de unge har kommet lenger.

– Jeg regner med at de er fornuftige og følger spillereglene. Jeg har trua og heier på de unge, sier Gravdal.