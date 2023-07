Tok «Magasuget» rett etter ulykken – reagerer på at den ikke ble stengt

Politiet undersøker hva som skjedde da en 11 år gammel gutt falt ut av «Magasuget» søndag.

Gutten fikk skrubbsår over store deler av kroppen etter at han falt ut av sklien og skled bortover asfalten.

Daglig leder René Langeveld Sas i fornøyelsesparken bekreftet til TV 2 at det var en hendelse søndag.

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få intervju med Sas både søndag og mandag, uten å lykkes.

Politiet stengte sklia da de kom til stedet, men i mellomtiden skal sklia ha vært åpen for publikum.

Dagbladet meldte tidligere mandag ettermiddag at Sommarland kan ha brutt regelverket. NRK gjenga denne meldingen. Det tilbakeviser Jernbanetilsynet overfor NRK.

– Det er ikke avdekket forhold ved renna som tilsier at den skulle ha vært stengt, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen til NRK.

– Rart

Helge Andre Lohne var en av dem som kastet seg ut i ni meters fritt fall, uten å vite om at det nettopp hadde vært en ulykke.

– Jeg sklei to ganger og fikk beskjed av sønnen min etterpå at jeg hadde sklidd etter at ulykken hadde skjedd, forteller han til NRK.

Helge Andre Lohne. Foto: Privat

Lohne reagerer på at parken ikke stengte sklia umiddelbart.

– Selv om ulykken hadde skjedd, så lot de den være åpen og det syns vi var litt rart, sier han.

Lohne har tatt «Magasuget» mange ganger før. Denne gangen mener han at sklia opplevdes annerledes.

– Det kan ha vært tilfeldig, men i bunnen så hoppa jeg litt på vannet. Jeg er en ganske stor, tung mann og det er ikke noe jeg har erfart før, forklarer han.

«Magasuget» i Bø Sommarland. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Lohne har aldri hørt om noen ulykke i fornøyelsesparken før.

– Jeg tenkte ikke noe over det der og da, men i ettertid så synes jeg det var rart at de ikke stengte den, når det tross alt hadde skjedd en ulykke, sier Lohne.

Har ikke avdekket brudd på regelverket

Statens jernbanetilsyn har undersøkt vannsklia mandag, etter at politiet varslet dem om ulykken.

– I utgangspunktet burde sklia vært stengt inntil de hadde funnet årsaken, sier direktør i jernbanetilsynet, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen til NRK mandag ettermiddag.

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn. Foto: STATENS JERNBANETILSYN

Det betyr derimot ikke at Bø Sommarland ikke har fulgt regelverket, understreker han.

Ifølge Reiersøl-Johnsen er det fornøyelsesparken selv som må gjøre en vurdering av om det er noe som er galt teknisk sett på sklia.

Han kjenner ikke til hva Bø Sommarland har gjort før de åpnet sklia for publikum etter ulykken.

Jernbanetilsynets befaring har ikke avdekket brudd på regelverket i forhold til renna på sklia mandag, opplyser direktøren.

– Det er ikke avdekket forhold ved renna som tilsier at den skulle ha vært stengt, sier Reiersøl-Johnsen.

Han ønsker ikke å spekulere i hva som kan være årsaken til ulykken.

– Sklia kan tas i bruk, den, sier han til NRK.

Politiet kartlegger

Påtaleansvarlig Margit Slåtta Flothyl sier til NRK at politiet jobber med kartlegge hendelsesforløpet.

Margit Slåtta Flothyl, påtaleansvarlig i politiet. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Politiet har innhentet videoovervåkning rundt vannsklia i Bø. De har i tillegg gjennomført avhør i fornøyelsesparken.

– Det er også gjort noen undersøkelser rundt om sklia er i henhold til instruks, sier hun.

Ifølge politiet har ingen status som mistenkt eller siktet i saken nå.