– Vi sover ikke med vinduene oppe, ungene kan ikke sove ute og det er sjenerende å være ute i sin egen hage, sier småbarnsmor Silje Horpestad.

Hun og familien bor ved en usikret planovergang i Stokke i Sandefjord kommune.

Der kommer det første toget forbi klokken 05.15 om morgenen og det siste toget kommer 01.15 om natta.

De siste årene har også antallet togpasseringer økt på Vestfoldbanen.

Silje Horpestad sier tutingen er blitt slitsomt å leve med for naboene til planovergangen i Stokke. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Får støtte

Hver gang toget kjører forbi må det tute høyt av sikkerhetsgrunner, fordi det verken er lys eller bom ved overgangen.

– Det er belastende for alle som bor i hele boligfeltet her, og det er ikke bare vi som mener det er helseskadelig, forteller Horpestad.

Også kommunelegen støtter naboenes kamp mot Bane NOR.

– Det kommer en ekstremt høy tutelyd som holder folk som bor der våkne. Dette problemet er så alvorlig for dem som bor der, med høye tyfonstøt, og det rammer mange mennesker, sier kommunelege Ole Henrik Augestad i Sandefjord kommune.

Rockeband med full trøkk

Augestad sier de har vært i dialog med Bane NOR i et par år uten at noen ting har skjedd.

De har flere ganger spurt Bane NOR om beregninger eller målinger av lydnivået utenfor nærmeste bolig i området, men ikke fått noe svar. Det kommer fram i et klagebrev kommunen nå har sendt til Bane NOR.

Tester fra FLIRT-togene i 2012 viser at lydnivået var mellom 105 og 123 desibel, fem meter foran toget, ifølge Bane NOR.

Hørselshemmedes landsforbund anslår at 120 desibel er som et rockeband med fullt trøkk, og at 125 desibel er smertegrensen.

– Da man godkjente boligfeltet for bygging, tok man høyde for togtrafikken, men ikke den høye tutingen. De nye togene har også enda høyere lyd enn de gamle, mener Augestad, som nå krever at Bane NOR gjør noe for å redusere støyen.

Slik ser overgangen ut i dag. Foto: Philip Hofgaard / NRK

For dyrt å leve med

Bane NOR sier på sin side at det rett og slett blir for dyrt å sette opp bommer eller andre sikkerhetsløsninger ved boligfeltet.

Syv forskjellige alternativer er blitt vurdert i flere rapporter – over flere år, forteller Bane NOR.

– Vi har full forståelse for at naboene synes dette er problematisk. Men det er ganske kostnadskrevende, og vi har ikke gjort noe med det fordi strekningen skal bygges om i løpet av ti år, i forbindelse med satsingen på Inter City, sier Bjørn Ståle Varnes, banesjef i Bane NOR.

– Så inntil det må naboene leve med støyen?

– For vår del dreier det seg om sikkerhet, og vi har ikke sett noen andre løsninger. Andre plasser har vi ringerutiner eller grinder, men ved den planovergangen er det for mye trafikk, svarer Varnes.