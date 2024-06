• Sørlandsbanen har kjørt flere tomme tog denne uken, noe som har ført til at passasjerer har måttet ta buss.

• Dette skyldes en kombinasjon av ferieavvikling og sykdom, som har ført til mangel på konduktører.

• Kommunikasjonsansvarlig i togselskapet, Oda Riska, forstår at situasjonen er frustrerende for passasjerene.

• Ordfører i Drangedal, Stina Sætre, mener at situasjonen vitner om dårlig planlegging.

• Selskapet har informert om at det kun har vært 19 dager uten feil på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

• Arbeid på sporet vil føre til at strekningen mellom Oslo og Kongsberg blir stengt fra 29. juni til 29. juli, og det vil bli kjørt buss for tog på denne strekningen.



