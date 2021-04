Tog og lastebil kolliderte: – Et av de mest alvorlige ulykkesscenarioene innen jernbane

Det var 29. april 2020 et tog kolliderte med tilhengeren til en lastebil i planovergangen på Bratsbergbanen.

Nå får Skien kommune og Bane Nor kritikk i en rapport av Statens havarikommisjon etter ulykken.

Tre personell og fire passasjerer var om bord i toget da det smalt. Ingen ble alvorlig skadet etter sammenstøtet.

TOG OG LASTEBIL KOLLIDERER: Slik så det ut da toget kolliderte i lastebilen i fjor. Lastebilen hadde en tilhenger med en båt på. Du trenger javascript for å se video. TOG OG LASTEBIL KOLLIDERER: Slik så det ut da toget kolliderte i lastebilen i fjor. Lastebilen hadde en tilhenger med en båt på.

Påpeker alvorlige feil og mangler

Leder for baneavdelingen i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen, sier til NRK at det generelt er flere problemstillinger knyttet til planoverganger.

HAVARIKOMMISJONEN: Leder av Statens havarikommisjon, Kurt Olsen. Foto: NRK

Kommisjonen har funnet flere alvorlige feil og mangler fra både Skien kommune og Bane Nor sin side.

De mener blant annet at det ikke er klart om det er Skien kommune eller Bane Nor som har ansvaret for planovergang på offentlig vei. Sjåføren av lastebilen havnet også i en situasjon med en bakkeklaring. Kommisjonen mener at det var manglende informasjon fra kommunen knyttet til dette.

I rapporten står det også at veien over planovergangen hadde en uheldig vertikal linjeføring som var avgjørende for ulykken.

Tilhengeren satt fast i togsporet og gikk ut av lastebilen for fikse det. Like etter gikk veisikringsanlegget ned. Ifølge rapporten sto lastebilen stille i under to minutter før det smalt.

Kommisjonen konkluderer med at ulykken er et av de mest alvorlige ulykkesscenarioene innen jernbane.

– Vanskelig å forholde seg til krav som ikke finnes

Teknisk sjef i Skien kommune, Finn Jensen, forteller at kommunen har varsla kommisjonen at de vurderer å skilte på stedet, selv om det ikke finnes offisielle skilt for å varsle om dette.

Han mener det er vanskelig å forholde seg til krav som ikke finnes.

– Til kommunens forsvar så må jeg si at det finnes ingen offisielle krav eller data for hvordan en sånn overgang som skal utformes. Vi har ikke gjort noen tiltak på denne overgangen i mine 44 år i Skien kommune, sier Jensen.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Bane Nor om saken.

Positive til å gjøre informasjonen bedre

Statens vegvesen blir også trukket frem i rapporten. Kommisjonen mener de bør tilby alle veieiere en risikovurdering av planoverganger.

De mener også at vegvesenet bør videreutvikle sine informasjonstjenester for å opplyse om de planovergangene som har spesielle utfordringer.

POSITIVE: Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen forteller at de er positive til å bedre deres informasjonstjenester. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Seksjonssjef for veg og gate i vegvesenet Tanja Loftsgarden, forteller at dette er noe de er positive til.

Loftsgarden understreker at de da er avhengige av informasjon fra Bane Nor om hvilke planoverganger som har spesielle utfordringer.

Les de fire sikkerhetstilrådingene som blir fremmet i rapporten her: