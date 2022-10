To personer pågrepet for drapet i Skien

En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene ble i dag pågrepet for drapet i Skien. Begge er siktet for drap eller medvirkning til drap. Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen i 50-åra bekrefter at hun ble drept, melder politiet.