Det var 58 år gamle Heidi Flood som ble funnet død i sitt eget hjem i Skien tirsdag ettermiddag.

Den foreløpig obduksjonsraporten bekrefter at det er snakk om et drap, opplyser politiet.

Nå er to personer siktet for drap og medvirkning til drapet på 58-åringen.

Forsvarer for den siktede kvinnen er Tollef Skobba. Han er på vei for å møte klienten og sier til NRK at han forleløpig ikke vet hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen.

Forsvarer for den siktede mannen blir avklart i løpet av kvelden.

Ønsker tips

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har hatt kontakt med Flood mandag eller tirsdag denne uken.

Det var en bekjent av den avdøde som fant henne inne i boligen og varslet AMK, som igjen varslet politiet.

Kriminalteknikere har jobbet med å sikre spor på adressen.

Ansatt i kommunen

Avdøde var ansatt i Skien kommune.

I en pressemelding opplyser arbeidsgiveren at de har informert de ansatte på arbeidsplassen om situasjonen, og vil følge opp kolleger tett i tiden fremover.