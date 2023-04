De to ble hentet opp av vannet ved i Porsgrunnselva i sentrum av Porsgrunn. Begge er sjekket av ambulansepersonell og er uskadd.

– Helsa til de to er bra, de er kalde, men sjekka ut, forteller operasjonsleder hos Sør-Øst politidistrikt, Inge Landsrød til NRK.

Det er fortsatt uklart hva som har skjedd i forkant av hendelsen.

Ulykken hørtes langt mer dramatisk ut enn den var. Første melding dreide seg om at en vannscooter hadde gått rundt.

Men så kom en ny melding fra politiet om at det dreide seg om to vannscootere med totalt fire personer, som var involvert.

Senere korrigerte politiet meldingen til at de to andre kun hadde forsøkt å hjelpe de opp av vannet. Og at vannscooteren til de to i vannet hadde tatt inn vann og sunket.

Foto: Ole N. Olsen / NRK

– Stoppet plutselig opp

Politiet jobber med å finne ut hva som har skjedd.

– Flere har ringt oss, men den ene melding gikk på at den ene scooteren ser at den bak stopper opp, og tar inn vann. De to bakerste havner dermed i vannet. Og på et tidspunkt der trodde vi det var fire i vannet, forteller Landsrød.

De to er menn i 20-åra, men politiet mistenker ikke at de var rusa.

– Men de er anmeldt for å kjøre vannscooter uten gyldig bevis, forteller han.

Den første meldingen om ulykken kom klokka 17.50. Ulykken skjedde utenfor Osebakken i Porsgrunn.