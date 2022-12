To kvinner funnet døde i Kragerø: – Dypt tragisk

– Krimteknikere har vært på åstedet og det er foretatt noen avhør. Vi har ikke grunnlag for å tro at det har skjedd noe straffbart.

Det sier politistasjonssjef Øystein Skottmyr i Kragerø til NRK.

Kragerø blad Vestmar omtalte saken først.

Det var i 23-tiden mandag kveld at nødetatene rykket ut til en bolig på Levangsheia.

Politistasjonssjef i Kragerø Øystein Skottmyr. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Familierelasjon

To kvinner i 20- og 60-årene ble funnet livløse på stedet, og de ble kort tid senere ble erklært døde av helsepersonell.

De to har en familierelasjon, men Skottmyr vil ikke gå inn på hva slags type familierelasjon det er snakk om.

Skottmyr sier at de ikke har noen formening om dødsårsaken og at de ikke vil kunne si noe om det før en obduksjonsrapport foreligger.

De pårørende er varslet.

– De er norske statsborgere, og de er ikke kjent for oss fra tidligere, sier Skottmyr.

Ukjent dødsårsak

Han sier at nødetatene rykket ut etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra en bekjent av den ene av de avdøde, som ikke hadde klart å komme i kontakt med vedkommende.

– Det var noen som prøvde å komme i kontakt med den eldste uten å lykkes med det. Foreløpig har vi ingen formening om hvor lenge de har vært døde, sier Skottmyr.

Det er ikke klart når en foreløpig obduksjonsrapport vil være klar.

– Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, men det er fordi vi her har to personer med en ukjent dødsårsak, sier Skottmyr.

– Dypt tragisk

Ordfører Grunde Wegar Knudsen i Kragerø sier kommunen er klar for å stille med kriseteam dersom de pårørende ønsker dette.

– Det er dypt tragisk når sånt skjer. Jeg føler med alle de pårørende. Dette er selvfølgelig en ekstra belastning ute på Levangsheia der alle kjenner alle.