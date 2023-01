Kritiserer ambulansetjenesten etter at tanten og kusinen døde

Mandag kom den foreløpige obduksjonsrapporten, som altså viser at de to kan ha dødd av sykdom.

– Jeg synes det er ufattelig trist, jeg klarer ikke å sette ord på det, sier Magnus.

Han er selv fetter og nevø til de to avdøde, som var mor og datter. Han ønsker kun å bli sitert med fornavn.

Magnus snakker på vegne av flere av kvinnenes pårørende.

De to kvinnene, som var i 20- og 60-årene, ble funnet døde i en bolig i Kragerø den 26. desember.

Nødetatene rykket ut til boligen etter at det kom en bekymringsmelding fra en person som ikke hadde klart å komme i kontakt med den ene kvinnen.

Ambulansepersonell skal ha besøkt kvinnene fem dager tidligere, men reist igjen uten å ta dem med seg.

Det får slektningen til å reagere sterkt.

– Feilvurdering

Han var nært knyttet til de to, forteller Magnus.

– Vi hadde et godt forhold. De har alltid støttet oss. Jeg mistet moren min for 14 måneder siden, og da var de der for oss, sier han.

Han forstår ikke hvordan ambulansepersonellet kunne forlate de to.

Siste gang Magnus var i kontakt med de to familiemedlemmene, var torsdag før jul. Andre juledag ble de funnet døde i sitt hjem.

– Jeg føler at det må ha vært en feilvurdering. At de skulle tatt dem med til sykehuset. Det er helt jævlig. Jeg klarer ikke å beskrive det, sier han.

Ambulansesjef: – Føler med dem

Leder for ambulansetjenesten i Telemark, Knut Inge Skoland, synes saken er trist.

– Jeg føler jo med dem, og beklager selvfølgelig at de har opplevd det slik.

TRIST SAK: Knut Inge Skoland, leder for ambulansetjenesten i Telemark, synes saken er trist. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Han vil likevel understreke at det ble gjort en grundig vurdering på stedet da ambulansen besøkte de to.

Han har lest journalen fra ambulansepersonellet, og er løst fra sin taushetsplikt i denne saken.

– Det er ingen vitale parametere, som man ofte bruker til å gjøre disse vurderingene, som tilsier at man burde vært kjørt direkte til sykehus, sier han til NRK.

Skoland understreker også at mye kan ha skjedd i løpet av dagene etter at ambulansen var på stedet.

– Sykdomsforløpet kan ha utviklet seg ganske mye, sier han.

Ambulansesjefen mener folkene hans er godt trent til å ta riktige vurderinger i slike situasjoner.

– De er veldig godt trent på akuttmedisin, men de er også trent på å undersøke og gjøre kliniske vurderinger og iverksette behandlingstiltak som er innenfor vårt prosedyreverk. De er også trent i å ta kontakt med høyere omsorgsnivå når det er behov for det, sier Skoland.

Han presiserer at de likevel vil gå dypere inn i saken når man vet mer om dødsårsaken etter at den endelige obduksjonsrapporten er ferdig.