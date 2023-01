Politiet bekrefter at de to kvinnene som ble funnet døde i Kragerø andre juledag hadde en lungesykdom.

Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak, men det er funnet lungesykdom hos begge de avdøde som kan være av betydning, sier politiadvokat Ingrid Wiik.

– Uoppklarte spørsmål

Den foreløpige obduksjonsrapporten spesifiserer ikke hva slags type lungesykdom som er funnet.

– Det er mange uoppklarte spørsmål i denne saken, sier Wiik.

Et av disse er knyttet til tidspunkt for dødsfall.

– Vi håper at den videre etterforskningen vil gi oss en forklaring på dette, sier hun.

Hadde besøk av ambulanse

Det var Elin Sofie Løvåsen (28) og moren, Tone Løvåsen (61) som ble funnet døde i en bolig den 26. desember.

Fem dager før de ble funnet, skal ambulansepersonell ha besøkt dem.

Familiemedlemmer av de avdøde har kritisert ambulansetjenesten for at slektningene ikke ble tatt med til sykehus.

Lederen for ambulansetjenesten i Telemark har sagt at han føler med familien, men mener at det ble gjort en grundig vurdering da ambulansen var på stedet.

– Preger samfunnet

Ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) sa til NRK tirsdag at hendelsen preger folk i Kragerø kommune, og spesielt beboere i området der kvinnene ble funnet.

– Det har vært mye spekulasjoner. Jeg er veldig glad for at vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport. Da har vi noen svar.

Ordfører Grunde Wegar Knudsen sier at kommunens kriseteam er i beredskap. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Knudsen har fått med seg at kvinnene hadde i kontakt med helsepersonell fem dager før de ble funnet døde.

– Det er vondt å høre, men nå får vi la politiet jobbe videre og undersøke hva som faktisk har skjedd.