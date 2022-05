– Regelverket burde være godt kjent. Det har ikke vært endringer de siste årene.

Det skriver Lill Tove Nilsen, fagdirektør optisk stråling ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), i en e-post til NRK. Hun er ikke overrasket over resultatet fra tilsynene, men er likevel skuffet.

– Vi blir ikke overrasket lenger. Vi følger anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, og ser helst at det blir så strengt som mulig. Solarier er kreftfremkallende, og burde ikke brukes i det hele tatt.

Mange avvik

I den landsomfattende tilsynskampanjen var det fokus på fem krav i strålevernforskriften.

Fra 14. til 27. mars var det over 200 tilsyn i hele Norge. Situasjonen er ifølge DSA ikke bra nok. To av tre solarier har ett eller flere avvik.

Et avvik kan være mangel på informasjonsbrosjyre, mangel på advarsel-plakat, fravær av alderskontrollsystem, driver eller kundekontakt mangler gyldig solarieprøve eller at studioet ikke er innmeldt til DSA.

Slik ser DSA sin advarselsplakat ut. Denne skal være synlig i alle solarier. Foto: Herman Omland / NRK

Det får avgangselevene Mia Marlen Pedersen Fjesme (18) og Selma Angell Pedersen (18) ved Skien videregående skole til å reagere.

– Det burde jo vært noen som fysisk var på solariet. Det er ganske lett å ta broren din sitt kort, eller om du har en eldre venninne som du låner brukeren av, forteller Selma.

Tok sol i skjul

Begge startet med solarium da de var 15 år, men har gradvis trappet ned på mengden.

Mia Marlen Pedersen Fjesme og Selma Angell Pedersen på Skien videregående skole. Begge bruker fortsatt solarium. Foto: Herman Omland / NRK

– Jeg starta vel på grunn av ballet i niendeklasse. Jeg fikk lov av mamma og pappa, men de var veldig på at jeg måtte slutte etter ballet, forteller Selma.

Da ballet var over, fortsatte hun i skjul og brukte andres kort for å få tilgang.

For Mia var årsaken en helt annen. Etter en sydentur ønsket hun å beholde den gylne brunfargen. Hun fant derfor et solarium uten alderskontroll, og som brukte mynter for kjøp av soltid.

– Når jeg ligger der, vurderer jeg om det er lurt eller ikke. Jeg er fullt klar over risikoen selv, sier Mia.

Ifølge Kreftforeningens siste undersøkelse, Ungdomsundersøkelsen 2022, var halvparten av de som tok solarium første gang, under 18 år.

– Det er jo ikke bra. Man vet risikoen med det, men så er det en litt «det skjer ikke med meg»-mentalitet, sier Selma.

Håper folk står over

Generalsekretær for Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, tror strengere regulering av solarier hadde spart samfunnet for mye.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er bekymret over umyndiges tilgang til solarier. Foto: Maria Olivia Rivedal

– Solariebruk forårsaker en vesentlig andel av melanomtilfellene blant de under 30 år. Det ville være mye å spare ved å regulere bruken både ved ressurser, og selvfølgelig all lidelsen for dem som rammes.

Selv om det fortsatt er mange som benytter seg av solarium, har brukertallene falt stadig i flere år.

Etter to annerledesår, håper ikke generalsekretæren på et brukerhopp.

– Vi håper denne trenden fortsetter, og at både unge og gamle står over solarium.

En prosess

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) er fornøyd med den gjennomførte tilsynskampanjen.

– Resultatet av DSAs tilsyn viser at en del solarier følger reglene, men at det er mange som ikke gjør det og dermed har behov for ytterligere oppfølging, skriver han til NRK.

Med utgangspunkt i «Nasjonal UV- og hudkreftstrategi 2019-2023», har DSA anbefalt Helse- og omsorgsdepartementet strengere krav til solarier enn det er i dag.

Deriblant ønsker de å kunne stenge et solarium dersom tilsynet avslører feil ved alderskontroll.

– DSA har anbefalt at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp dette tiltaket ved å sette i gang en prosess med høring av lovendring. I tillegg til å vurdere forslag om hjemmel til stansingsrett for brudd på reglene om alderskontroll, vil departementet se nærmere på om det er behov for ytterligere regulering av solarievirksomheter, skriver han.

Ingen kommentar

NRK har vært i kontakt med Solarieforeningen som representerer majoriteten av solarienorge.

De ønsker ikke å kommentere saken.

«Om du ønsker en uttalelse i kraft av min rolle som leder i Solarieforeningen, kan jeg dessverre ikke gi noe uttalelse på nåværende tidspunkt», skriver styreformann Ronny Rath Pedersen i en SMS.