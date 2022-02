To arrestert etter klimaaksjon i Skien

Politiet sier at to personer er bortvist og to arrestert etter demonstrasjonen utenfor Arkaden i Skien, der trafikken ble sperret. – Demonstrasjonen var ikke meldt inn til oss, så vi var der raskt og sørget for at trafikken kunne gå som normalt, sier operasjonsleder Marius Knusen til NRK. Det er klimaaktivister fra Extinction Rebellion Telemark som står bak. Ifølge TA og Varden skal en sint bilist ha slept en demonstrant ut av veien.