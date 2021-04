Tiltalt for drapet på Thea (31) i Sandefjord

Det melder VG.

Hun ble funnet i leiligheten sin i Sandefjord 2. februar i fjor. De to var kjærester.

Ifølge tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, subsidiært dom på overføring til tvungen psykisk helsevern, ifølge avisen.

I 2018 slapp mannen ut av fengsel etter å ha sonet for et drap han ble dømt for på 2000-tallet, mer er også flere ganger tidligere domfelt.

Flere andre var også involvert i drapet som skal ha skjedd i forbindelse med et narkotikaoppgjør.

Politiet slapp han av

Kun noen timer før Halvorsen Braavold ble funnet drept, slapp politiet av den nå drapstiltalte like ved hennes leilighet. Han hadde da blitt fratatt to kniver som han hadde på seg.

Bakgrunnen for at politiet kom i kontakt med mannen var at han ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur i Larvik.

Politiet møtte drosjesjåføren og den siktede utenfor en bensinstasjon i Larvik.

– Vi tenker at vurderingen politiet gjorde den natta var helt riktig og korrekt i forhold til grunnlaget der. Men sett i ettertid, og det som skjedde, så er jo politiet lei seg for det, svarte leder for politiet i Vestfold, Øystein Holt i etterkant.